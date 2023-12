Az átadást megelőző tájékoztatón Bengery Zsoltné, a Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium intézményvezetője nagyon fontosnak nevezte, hogy olyan diákjaik vannak, akik odaállnak a jó ügyek mellé.

– A fiatalok amellett, hogy segítettek a rászoruló gyerekeknek, és számukra csomagokat állítottak össze, már hatodik éve a gyulai állatotthon számára is gyűjtenek – tette hozzá.

Dr. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, a diákokban megvan a társadalmi felelősségérzet, amit a kedden átadott adomány is bizonyít. Elmondta, régóta figyelemmel kíséri a Tölgyesi Anikó által vezetett állatotthon munkáját, ami egy soha véget nem érő küzdelem.

– Sajnos ez nem egy olyan feladat, amit teljesen meg lehet oldani, mindig van teendő, mindig szükség van a segítségre – fogalmazott, majd kifejtette, a civil támogatás elengedhetetlen, kedden ő is civilként vitt állateledelt a kezdeményezéshez.

– Önkormányzatunk is igyekszik segíteni az állatmenhelyt. Idén kenneleket építettünk, és pénzügyileg is támogatjuk a létesítményt – folytatta a gondolatot. A polgármester idén év végén is segítette a keretéből tisztítószerek vásárlásában az állatotthont.

Tölgyesi Anikó hangsúlyozta, jó látni, hogy évről évre egyre több gyermek és fiatal, egyre több család érzi át, hogy adni jó.

– Nagyon hálásak vagyunk ezért; mindenért, amivel bárki segíti a munkánkat, hogy könnyítse az állatok helyzetét. Mindez erőt ad mindennapi küzdelmünkhöz, harcunkhoz – emelte ki.

Juhász Vivien Zsuzsanna, a diákönkormányzat elnöke elmondta, nagyon örül, hogy az iskola diákjai szívesen segítenek a bajba jutott állatokon.

– Hatodik éve tartjuk meg iskolánkban ezt a gyűjtést. Nagyon fontos, hogy karácsony környékén se feledkezzünk meg az állatokról, és hogy egyszer jó és szerető gazdára találhassanak – hangsúlyozta. – Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy támogassuk az állatmenhelyt.