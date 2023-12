Jó hírt is bejelentett: a díszítőművészeti kör – folytatva Sonkolyos Károlyné Margitka néni áldozatos munkáját – fennállásának 60. évfordulójára készül 2024-ben. Szeretnék bővíteni, fiatalítani csoportjukat. Addig is szorgalmasan dolgoznak, hímeznek, megőrizve az eredeti szín- és motívumvilágot. Nagyon készülnek a tavaszi textiles konferenciára. Azért is fontos ez számukra, mert szeretnének méltóképpen bemutatkozni, az orosházi szálán varrott szőrhímzést megmutatni az érdeklődőknek.

Arra a kérdésre, hogy miért fontosak az ilyen testvértelepülési találkozók, Anna azt válaszolta, a kölcsönös megismerés kulcsát jelenti egy ilyen alkalom. Egy leendő együttműködés is kialakulhat, gondolnak a jövőre.

– Nyitottak vagyunk, érdekel bennünket ez a színes népi kézműves kultúra, amit elhoztak Székelyföldről – tette hozzá társai körében.