A szakmai kategóriát idén először hirdették meg, ami azt jelentette, hogy öt cukrászmester, illetve szakember értékelte a nevezett szaloncukrokat – nyilatkozta hírportálunknak Balogh László cukrászmester, a Kézműves cukrászda tulajdonosa, egyben a Százéves cukrászda üzemeltetője. Mint elmondta, már korábban is volt mézkaramell bonbonjuk, amelyet tavaly készítettek el szaloncukorként is. A díjnyertes finomságban étcsokoládé-burokban mézzel dúsított karamell, pirított mandula, illetve mandulanugát található.

– A karamellben szépen lehet érezni a mézet, a pirított mandula pedig ad egy roppanós textúrát, míg a mandulanugát szépen kiegészíti a mézes ízű karamellt. Az étcsokoládé burok pedig az egészet lekerekíti – mutatta be kérdésünkre a szaloncukrot Balogh László. A szakember elárulta, a bonbon mindig felesége, Balogh Annamária kedvence volt, és éppen az ösztönzésére készítették el szaloncukorként is.

– Forralt boros szaloncukrunk tavalyi sikere után a szakmai zsűri idei döntése megerősít abban, hogy jó úton járunk, nagyon értékesnek tartom a szakmai verseny harmadik díját – emelte ki.

Balogh László kifejtette, 16 -féle szaloncukrot készítenek, illetve árulnak, amelyek iránt karácsony közeledtével folyamatosan emelkedik a kereslet. Ezek közül az egyik nem tartalmaz cukrot, viszont az ünnephez illően marcipánt, illetve mézeskalácsfűszert, fahéjat, ánizst, szegfűszeget, csillagánizst igen.

– Igyekszünk a kézműves jelleget megtartani, ezért sem kezdjük korán készíteni a szaloncukrokat. Az első próbagyártást csak október utolsó napjaiban és novemberben végeztük, és tavaly például még december 15-e környékén is készítettünk ebből az édességből – tette hozzá.

Megrendelések az egész országból, a határon túlról is érkeznek. A legkülönlegesebb rendelés az Egyesült Államokból, Dallasból futott be. Azzal kapcsolatban azonban még zajlanak az egyeztetések, hiszen az észak-amerikai országba nem egyszerű élelmiszert küldeni.

Balog László cukrász

Fotó: Bencsik Adam

Az említett 16 -féle szaloncukor közül a legkedveltebbnek a sós karamell, illetve a tavaly az év szaloncukrának választott forralt boros számít, a néhány héttel ezelőtti sikert követően pedig jelentős az érdeklődés a mézkaramell iránt is. Újdonságukat, a pisztácia-gianduja szaloncukrot is egyre többen kedvelik, illetve keresik.

Az Év Szaloncukra versenyre a szervezők ebben az évben is igyekeztek az összes hazai kicsi és nagy gyártót is meghívni. Ahogy említettük, idén először szakmai kategóriát is létrehoztak. A szakmai zsűriben Harrer-Abosi Beatrix a Harrer család képviseletében a Harrer Csokoládéműhelyből, Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Jakabfi Dávid desszertséf, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, valamint Veszely Attila Nemzetközi Csokoládébíráló, csokoládémester és mestercukrász döntött a szaloncukrokról.