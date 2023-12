Beszédében felelevenítette, pontosan 140 éve annak, hogy a városban először rendeztek méhészeti seregszemlét Magyarországi Méhészek II. Vándorgyűlése néven, melynek programját akkor is méhészeti kiállítás tette teljessé. Az akkori rendezvény főszereplője, Göndöcs Benedek volt, aki a város országgyűlési képviselőjeként is tevékenykedett.

– Göndöcs Benedek nélkül Gyula városa nem lehetne az, ami – emelte ki, majd szólt a neves személyiség településért tett munkájáról.

Hozzátette, az említett vándorgyűlést követően 125 évvel, 2008 telén egy újabb, a méhészet szempontjából kiemelt esemény történt Gyulán.

– Első alkalommal rendezték meg a Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivált, amely egy civil kezdeményezésből alig egy évtized alatt a térség legfontosabb, illetve legnépszerűbb szakmai találkozójává nőtte ki magát, és komoly turisztikai vonzerőre is szert tett – részletezte. – A rendezvény keretében szervezett mézversenyt még a rossz emlékű COVID-járvány sem tudta legyőzni. A fesztivált ugyan ki kellett hagyni 2020-ban és 2021-ben is, de a megmérettetést akkor is megtartották.

Hozzátette, 2021-ben és 2022-ben is rekordot döntött a nevezések száma.

– Az idei év ugyan nem tudta tetőzni a tavalyit, de így is a megmérettetés történetében a második legtöbb, közel négyszáz minta került a zsűri elé – sorolta. – A számok bizonyítják, hogy a verseny az évek alatt Magyarország legrangosabb mézversenyévé nőtte ki magát. Az itt elért szép eredmények erősítik a fogyasztók bizalmát, hozzájárulva ezzel a mézek marketingjéhez is. Kifejtette, a szervezők idén is hét kategóriában osztottak ki első, második és harmadik díjat, Az év kiváló magyar méze pedig a kategóriagyőztesek közül került ki.