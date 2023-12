Beindult a fenyővadászat a csabai piacon, előretört a nordmann

Jól teszi, aki nem hagyja a legutolsó napokra a karácsonyfa beszerzését Békéscsabán, de Békés vármegyében sem. Fakivágások már nemigen történnek, a készletet ugyan a raktárakból minimálisan pótolják, de biztos, hogy aki előbb megy, nagyobb választékot talál. A békéscsabai piacon a gazdabolttal és a parkolóházzal szemben táboroztak le az fenyőárusok, velük és vásárlókkal is beszélgettünk szerdán reggel. Kiss István és Gál János egyaránt 28 éve árul karácsonyfát a békéscsabai piacon. Kiemelték, nagyot változott a világ a fenyővásárlásnál is, régebben a luc vert minden mást, most Kiss Istvánnál forma-forma a luc és a nordmann eladási aránya, Gál Jánosnál a nordmann megy. A tavalyi árhoz képest egyébként átlagosan ötszázt forinttal emelkedtek az árak.

A Plazma Center ezúttal a Karácsonyi Angyalokat támogatta tartós élelmiszerrel

December 5-én rendezték meg a legutóbbi Extra napot a békéscsabai Plazma Centerben. Az önkéntesség napja alkalmából ezúttal a Bonnyai Sándor által vezetett Karácsonyi Angyalok kezdeményezést támogatta a centrum egy 150 ezer forint értékű tartós élelmiszer adománnyal. Az önkéntes plazmaadóikról sem feledkeztek meg, ők plusz kifizetéssel és ajándékokkal térhettek haza. Egy rajzpályázat keretében pedig az ovisok jégkorcsolyázást nyerhettek a centrum jóvoltából. Ha már önkéntesség, akkor a plazmaadóinak is szeretett volna kedveskedni a centrum. Szabó Rita elmondta, a plazmaadás is önkéntes munka, hiszen a plazmát, a benne található immunfehérjéket nem lehet szintetikus úton előállítani, így nagyon fontos, hogy legyenek önkéntesek. Aki ezen a napon ment plazmát adni, kifizetése mellé plusz 1000 forintot kapott, ajándékként pedig egy hős kitűzőt is átvehetett. A napi nyereménnyel a karácsonyi bevásárláshoz szeretett volna hozzájárulni a centrum: egy 50 ezer forint értékű Tesco vásárlási utalványt sorsoltak ki a napi plazmaadóik között.

Problémássá vált a Kner nyomdánál a parkolás

Bejárást tartottak a Berényi út 1. szám alatti önkormányzati ingatlannál a városháza szakembereivel, valamint a környező vállalkozások képviselőivel – ismertette Facebook-oldalán Paláncz György városi tanácsnok, önkormányzati képviselő. Ahogy írta, a csapadékosra fordult időjárás miatt ez problémásabbá vált a parkolás a Kner nyomdánál, ezért szükség lenne a terület rendezésére. Ehhez a Modern Városok Program keretében megfelelő, hosszú távú megoldás mutatkozik, ám a projekt megvalósításához további forrásokra van szükség – folytatta Paláncz György. Hozzátette, van esély a plusz pénzre, végleges döntés azonban nem született róla. Az önkormányzati képviselő bízik abban, hogy a fejlesztés mielőbb megvalósulhat, és ennek érdekében ő is mindent megtesz, amit lehet. Azonban addig is fontosnak ítéli, hogy a területen töltsék fel a kátyúkat, hogy a területet tegyék alkalmassá a kulturált parkolásra. Ennek érdekében több intézkedést kezdeményezett.

A csabai kolbásztól a Krenfi-kerékpárokig: 61 értéket vonultat fel a múzeumi kiadvány

A Munkácsy Mihály Múzeum új évkönyvét mutatták be szerdán este az intézmény Pátkai Ervin Termében. Az „Ami csabai …” sorozatban megjelent kiadvány – mely a Csabai Értéktár címet kapta – a csabaiságot erősítő elemeket dolgozza fel, amivel méltó helyre kívánja emelni a város kulturális értékeit. A könyv különlegessége abban rejlik, hogy a benne szereplő tanulmányok megírását a témát leginkább ismerő szakértők vállalták. Hatvanegy csabai értéket ismerhet meg az olvasó, 26 szerző tollából. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója, a kiadványok szerkesztője, a szerdai rendezvény házigazdája kiemelte, a kiadvány által intézményük szeretné megkönnyíteni a Békéscsaba múltját és jelenét kutató magán- és szakemberek munkáját, hiszen a legfőbb ismereteket összegyűjtve átfogó képet nyújt a település kiemelt értékeiről.

Hatmillió forintból javítják a játszóeszközöket a békéscsabai óvodákban

Korszerűsítik a játszóeszközöket, bizonyos esetekben új eszközt is beszereznek több békéscsabai óvodába a pénzügyi bizottság minap meghozott döntése alapján – ismertette közösségi oldalán Opauszki Zoltán tanácsnok, a pénzügyi bizottság elnöke. Mint írta, az óvodai játszóeszközök szabványossági felülvizsgálata után vált szükségessé egyes játszóeszközök felújítása, karbantartása, bizonyos esetekben azokat cserélni kell, és erre biztosítanak most összességében több mint 6,6 millió forintot.

Minden nap ajándékkal lepik meg az olvasókat a Békés Megyei Könyvtárban

Folyamatosan nyílnak a Békés Megyei Könyvtár adventi kalendáriumának ablakai – írták a békéscsabai bibliotéka Facebook oldalán, hozzátéve, hogy december 22-ig minden nap kinyílik az adventi kalendárium egyik ablaka, ekkor értékes ajándékokkal lepnek meg három-három olvasót. Persze vannak kivételek: szombatonként kettő, december 22-én pedig három napot jelölő is kitárul.