Szerdától zárva tart a Munkácsy emlékház

A Munkácsy Emlékház január 16-ig tart zárva, s január 17-én reggel 9 órakor nyitja ki újra a kapuit a közönség előtt – adták hírül a napokban. Az emlékház idei utolsó programján egyedi és különleges kézműves szaloncukrok készültek zserbó, konzum és marcipán ízekben a chocolater készítő mesterük segítségével, ami minden résztvevőnek jó élmény volt.

Háromszáz adag székelykáposztát osztottak ki

Háromszáz adag székelykáposztát, mellé pedig friss kenyeret és kalácsot, valamint mandarint és szaloncukrot osztott, illetve meleg teát kínált szerdán Békéscsabán, a Szent István téren a Linamar Hungary Zrt. PPM divíziója, együttműködve a Nádor étteremmel. Bangó Csaba, a Linamar Hungary Zrt. PPM divíziójának gyárigazgatója elmondta, hogy az ételosztás hagyománya immár több mint öt évre nyúlik vissza. Úgy gondolták, hogy a régió egyik legnagyobb munkáltatójaként nemcsak a munkaerőpiac résztvevőit kell támogatniuk megélhetéssel, hanem azokat is, akik ezen kívül rekednek valamilyen okból és módon.

Megtöltötték a cipősdobozokat Békéscsabán

Mintegy 300, adományokkal teli cipősdoboz gyűlt össze Békéscsabán a 6. számú választókerületben – ismertette Fülöp Csaba. Mint mondta, önkormányzati képviselőként most is csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat által életre hívott, immár huszadik alkalommal meghirdetett Cipősdoboz akcióhoz, hogy az olyan rászoruló gyermekek is karácsonyi ajándékhoz jussanak, akiknek erre nem lenne lehetőségük. Folytatta: a választókerület és az intézményei 2016 óta vesznek részt a kezdeményezésben. Ebben az időszakban több mint 1500, adományokkal teli csomagot tudtak felajánlani a nélkülöző gyermekek, családok számára.

Békéscsabai és gyulai szakemberek utazhatnak Olaszországba

Sikeresen pályázott az Erasmus+ programban a Gyula-Békéscsaba Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség – ismertette Opauszki Zoltán, a TDM szövetség társelnöke, hozzátéve, hogy a projekt megvalósítása az elnyert 46 ezer euróból, csaknem 18 millió forintból jövő év elején kezdődhet el. A program keretében kétszer 15-en vehetnek részt a tagok közötti gazdasági-vállalkozói, főleg turisztikai, gasztronómiai célú együttműködések ösztönzését célzó szakmai tanulmányutakon Olaszországban. Mindez elősegítheti azt, hogy a szövetség eredményesebben működhessen a fenntartható turizmus területén. A turizmus-vendéglátás szakterületére vonatkozó jó gyakorlatok megismerésével pedig lehet formálni a szakemberek szemléletét, akiket ösztönözhetnek hazai megoldások bevezetésére is.

Ajándékkal érkezett a békéscsabai óvodába Paláncz György

Gyümölcsök, azaz banánok és narancsok, valamint édességek sorakoztak a karácsonyfa alatt a minap a Lenkey utcai óvodában. Paláncz György tanácsnok, önkormányzati képviselő adta hírül, hogy karácsony közeledtével ezzel a szerény ajándékkal lepte meg a választókerülete óvodásait, valamint az intézmény szakembereit. A meglepetés pedig nagy sikert aratott mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek körében.