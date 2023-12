Az eseményeket megnyitó beszédében dr. Takács Árpád, Békés vármegyei főispánja elmondta, az ország legnívósabb és egyik legnagyobb méhészszakmai és mézseregszemléjét rendezi meg az ország ágazatban dolgozó második legnagyobb tagszervezete, a Göndöcs Benedek Békés Megyei Méhész Egyesület.

Mint kiemelte, egy ilyen fesztivál örömünnep és számvetés is egyben.

– Amellett, hogy a rendezvényen valamennyi korosztály, a gyerekek és a felnőttek egyaránt sokoldalú ismeretterjesztésen vehetnek részt, kiállítás és vásár is színesíti a programot – hangsúlyozta dr. Takács Árpád. Kifejtette ugyanakkor, az idei év nem volt tejjel-mézzel folyó Kánaán a méhészek számára, tavasszal az akácot komolyan károsította a fagy, és a repcetermés sem volt túl rózsás. Emellett a méhész szakmát értékesítési válság is sújtja, hiszen a hordós kiszerelésű kiváló magyar vegyes mézért a felvásárlók a 10-11 évvel ezelőtti árakat adtak, amit tetézett a vámmentes, kétes eredetű és tisztaságú ukrán méz behozatala is az unió országaiba.

– Mindezek ellenére, ezekkel együtt az egyesület folytatta szorgalmas, kitartó, elkötelezett és céltudatos munkáját, és ismét megrendezte a fesztivált, aminek köszönhetően Gyula városa a hétvégére a méz fővárosává vált – fogalmazott, majd kiemelte a méznek, a méhészetnek a mindennapokban, a gasztronómiában, a gyógyászatban betöltött fontos szerepét. Elmondta, a szakma méltán elismert Békésben is: hat méhész egyesület, 1233 méhész dolgozik 68 ezer 250 méhcsaláddal a vármegyében.