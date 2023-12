Négy kategóriába kell sorolni a tűzijátékokat – ismertette Békéscsabán, az egyik árusítóhelynél a Leskovics Pirotechnika Kft. ügyvezetője. Leskovicsné Tóth Mária elmondta: a negyedik osztályba azok tartoznak, amelyeket csak pirotechnikusok használhatnak rendőrségi engedéllyel, ilyenek például az augusztus 20-ai látványosságok.

Az első és második kategóriás termékeket egész évben lehet vásárolni szakboltokban, valamint magánterületen ezek fel is használhatók az esztendő bármely időszakában – közterületen pedig szilveszterkor. Előbbiek 14 éves, utóbbiak 16 éves kortól szerezhetők be. A harmadik osztálya tartozó tűzijátékok azok, amelyeket december 28. és 31. között lehet vásárolni, birtokolni, majd közterületen december 31-e 18 óra és január 1-je 6 óra között felhasználni.

A harmadik kategóriás termékeket, amennyiben nem durrantották el szilveszterkor, akkor január elején vissza kell juttatni a forgalmazó számára. A kft. is megadta ennek érdekében az elérhetőségeit, lehet nekik telefonálni vagy e-mailt írni, és házhoz mennek a szakemberek a tűzijátékokért, mivel annyira kevés ilyen eset fordul elő. Azokat is vissza kell adni, amelyeket meghibásodtak, ez a teendő akkor is, ha első vagy második kategóriás termékről van szó.

Leskovicsné Tóth Mária elmondta, hogy kevés baleset fordul elő. A magyarországi forgalmazók adnak magyar nyelvű használati útmutatót, a képzett eladók pedig vásárláskor elmagyarázzák, hogy miként kell használni a tűzijátékokat. Bár itthon nem küldenek csomagként tűzijátékot, Szlovákiából és Csehországból rendelhetők ilyen termékek csomagként, ami problémát jelent, mivel ezekben az esetekben nincs magyar nyelvű leírás a tűzijátékokhoz.

A szakember hozzátette, hogy a telepek tartoznak a népszerű termékek közé az egyszerű használatuk miatt, hiszen a meggyújtás után több lövést is meg lehet csodálni. Méretüktől függően változik az áruk, pár ezer forinttól egészen 70 ezer forintig. Kedveltek az apróságok is, mint a pillangó, a sárkánytojás, a varázsvirág, amelyek repülnek, recsegnek, durrognak, pörögnek, azaz a gyermekek szórakoztatására valók, ezek ára pár száz forintnál kezdődik.

Ajánlott elolvasni az útmutatókat, és a biztonsági előírásokat betartva használni a termékeket – hangsúlyozta az ügyvezető. A telepeket például sík talajra, betonra kell tenni, gondoskodni kell arról, hogy ne borulhassanak fel. Az apró, játékos termékeknél azt kell szem előtt tartani, hogy kézből semmit sem lehet használni. A római gyertyáknál és a rakétáknál pedig szintén az a fontos, hogy nem szabad azokat kézből indítani. A nagyobb termékektől 10-15 méteres, a kisebbektől 5 méteres távolságot célszerű tartani, és a meggyújtás után van is ennyi idő eltávolodni.

A békéscsabai Oláh Péter egy listával a kezében érkezett, mint mondta, 18 év feletti gyermekei írták neki össze, hogy miket szerezzen be. Hozzátette, hogy szerinte elsősorban a fiatalok élvezik a tűzijátékozást. A szilvesztert családi körben töltik, és persze ekkor kerülnek majd elő a termékek. A medgyesegyházi Holecz Nándor telepeket vásárolt, hagyomány náluk, hogy tűzijátékozással búcsúznak az óévtől és köszöntik az újat. A tapasztalata szerint mindenki szereti a környékben a tűzijátékokat, és négyéves kislánya is élvezi a látványosságot.

Épület és autó is kigyulladt tavaly

A katasztrófavédelemnél elmondták, hogy tavaly szilveszterkor országosan 37 tűz keletkezett tűzijátékok használata során. Volt, ahol épület vagy autó gyulladt ki, a legtöbbször azonban tuják, kukák és tűzijátékok égő maradványaihoz riasztották a szakembereket. Miskolcon egy tízemeletes társasház egyik lakása égett egy erkélyre esett tűzijáték miatt. A zajhatások miatt több kutya is megrémült, beszorult valahová, ami miatt ki kellett menteni őket.

Hangsúlyozták: tűzijátékot legális árusítóhelyeken, jellemzően nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben szabad vásárolni. Fontos betartani a használati utasításban foglaltakat, és nem szabad a tűzijátékokat emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre irányítani. Nem szabad a házak, különösen a társasházak ablakából vagy erkélyéről indítani, mert rendkívül tűz- és balesetveszélyes.

Szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan országszerte 2 ezer tűzoltó lesz készenlétben 500 járművel. Aki tüzet, bajba jutott embert, állatot lát, tárcsázza a 112-es segélyhívó számot – hívták fel a figyelmet a katasztrófavédelemnél.

Tilos petárdázni

A rendőrségen ismertették: az első pirotechnikai osztályba tartozó termékeket 14, a második osztályba tartozó termékeket 16 éves kortól lehet megvásárolni és használni, míg a harmadik osztályba tartozókat csak 18 év felettiek vehetik meg. A legálisan forgalmazott tűzijáték felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.

Petárdát birtokolni és felhasználni továbbra is tilos – hangsúlyozták. Az, aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el, és 200 ezer forintig terjedő pénzbírságot kaphat. Kiemelték, hogy minden évben történnek balesetek a petárdázás miatt. Egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat. A végtagok roncsolódása, csonkolódása, a hallás károsodása senkinek sem hiányzik.