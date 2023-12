Dr. Kolozsi Anita, a Békés Vármegyei Központi Kórház gyermekosztályának békéscsabai részlegvezető főorvosa elmondta, a részleg diabetológia-endrokrinológia profillal működik.

– Nagyon fontos az egyre több túlsúllyal küzdő gyermek kivizsgálása, illetve támogatása abban, hogy a súlycsökkenést el tudják érni – fogalmazott. – Eldöntött szándékunk megmutatni nekik, hogy aktívan miként tudnak részt venni életmódjuk megváltoztatásában. Így az eddigi napi gyógytorna mellé lehetőség nyílik arra, hogy különböző aktív mozgásformákat ismerjenek meg kórházi körülmények között, modern fitneszteremben a gyerekek. Célunk, hogy megszerettessük a mozgást, és a diatetikai tanácsadás és kivizsgálás mellett teljes életmód-váltáshoz szükséges programot nyújtsanak.

Dr. Becsei László, Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa elmondta, az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete minden évben tart jótékonysági estet.

– A tavaly megrendezett program bevételét a békéscsabai gyermekosztály számára ajánlották fel – folytatta a gondolatot. – A főorvos asszony javaslatára a támogatás segítségével fitnesztermet alakítottak ki, illetve az eszközöket szereztek. A részleg endrokrinológiai profillal rendelkezik, a fejlesztés pedig hozzájárul ahhoz, hogy az érintett gyerekek az egészséges életmódot még jobban megismerjék.

Juhász Zoltán, az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének elnöke hangsúlyozta, szervezetük tagjai elkötelezettek a gyermekek gyógyításának támogatása mellett.

– Ezen felül szeretnénk a következő, a felnövekvő nemzedékeknek példát is mutatni. Bízunk benne, hogy ők is átérzik, hogy jó dolog jót tenni, és számukra is szimpatikussá válik ez a gondolkodás – tette hozzá.

Juhász Zoltán kifejtette, hosszú távon is elkötelezettek abban, hogy támogassák a gyermekeket, a gyermekekkel foglalkozó szervezeteket.