A Köznevelési intézmények elektromos rendszerének megújítása a Békéscsabai Tankerületi Központban című projekt keretében a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégiumban elvégzett munkálatok ünnepélyes átadására kaptak péntekre meghívást a sajtó munkatársai.

Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjében elmondta, EFOP-pályázat keretében az épület villamoshálózatának a megújítását végezhették el.

– Az elmúlt időszakban számos pozitív és örömteli esemény történt a Békéscsabai Tankerületi Központban. Másfél év óta példaértékű és konstruktív együttműködés van a tankerület és az országgyűlési képviselő között. Ez a köznevelési intézmények megújítása kapcsán is kulcsfontosságú. Ennek a térségnek a fejlesztésén munkálkodik Erdős Norbert és megteremti azokat az alapokat, amelyek a Békéscsabai Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények kiemelkedő fejlesztésében játszanak fontos szerepet. Ez a beruházás is ennek az együttműködésnek a keretében valósulhatott meg olyan épületkomplexumban, annak az első emeletén, ami 40 év után megérett a felújításra. Ez a fejlesztés a jövőbeni informatikai eszközök megújulásához nélkülözhetetlen. Ezzel a közös stratégiai munkával a diákok, a szülők, a pedagógusok elvárásait tudjuk teljesíteni.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő hozzáfűzte, a mezőhegyesi diáklétszám stabilitása arról árulkodik, az itt zajló szakmai munka a biztosítéka annak, hogy helyben megtartsa a fiatalokat.

– Egy ilyen volumenű elektromos hálózatfelújításra 40 éve nem volt példa. És íme, a LED-es fényforrások is arról árulkodnak, modern világítással még komfortosabbá válik egy-egy osztályterem – mutatott körbe a politikus. Szeptember óta élvezhetik ezt a gyerekek. Köszönetet mondott a pedagógusok összetartó kollektívájának, szakmai munkájának.

– A mi feladatunk, hogy ezt a munkát mi ilyen beruházásokkal segítsük – fogalmazott Erdős Norbert. Mitykó Zsolt alpolgármester azt emelte ki, ha egy közösség tartalmában és külsőségeiben is képes megújulni, az az összetartó erejét növeli. Ha oktatási intézményben végeznek fejlesztést, az a jövőnek szól.

Személyes élményeinek is hangot adott, jelezte, a családok elégedettek, biztonságos helynek érzik az iskolát, ahol kiváló szakmai munka zajlik.

– Mezőhegyesiként tudom, láttam, életbentartó kisebb karbantartási munkák voltak, de 1983-tól komolyabb beruházás nem történt itt a nyílászárók cseréjét leszámítva. Most ez egy újabb mérföldkő. Reméljük, hogy a fejlődés elindult. Ebben partner Mezőhegyes önkormányzata is – mondta az alpolgármester hozzátéve, az épületkomplexumban az iskolán kívül a könyvtár, a színházterem, a közművelődés megannyi eszköze is igényelte már a korszerű villamossági hálózatot.

Az iskola igazgatója, Magyarné Erdődi Mónika a beruházásról azt mondta, ez a fejlesztés a legjobbkor valósult meg. Idén 40 éves az épület. 1983 májusában adták át, külső megjelenése megkopott, a belső épületgépészeti részei is elhasználódtak.

– Ezért is örültünk, hogy ezzel a pályázattal a fejlesztést megoldottuk. A szó igazi értelmében: fényt hozott iskolánk életébe a projekt. A 256 tanuló, a kollégák, a mezőhegyesi lakosság nevében köszönjük meg ezt a sikeres fejlesztést.