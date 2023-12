Mint kiemelte, az ünnepekhez közeledve is folynak a munkálatok Gyulaváriban, a Bay Zoltán Általános Iskolában. A közel 38 millió forint összértékű beruházás keretében felújítják az igazgatói és a titkársági irodát, illetve a tanári szobát a hozzá tartozó vizesblokkal együtt, a korábbi tornaszobát tanteremmé alakítják, felújítanak, illetve átalakítanak egy mosdót, kicserélik az ebédlő nyílászáróit, az udvaron pedig térkőburkolatot raknak le közel 500 négyzetméteren. A Gyulai Tankerületi Központ által megrendelt, a Belügyminisztérium és a Klebelsberg Központ támogatásával megvalósuló fejlesztés várhatóan év végére be is fejeződik.