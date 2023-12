Sarkad Egy-egy havi illetményt kapnak év végi jutalomként Sarkadon a művelődési központ és könyvtár, valamint az intézményi gondnokság munkatársai – hangzott el a képviselő-testület nemrég tartott ülésén, amelyen erre a célra összesen 5 millió forintot szavaztak meg, mivel ez a két intézmény nem rendelkezik megtakarítással. Kiderült az is: a közétkeztetési intézmény, a bölcsőde, az óvoda, a városgazdálkodási iroda és a polgármesteri hivatal pedig – ezek rendelkeznek megtakarítással – saját költségvetéséből fizet jutalmat a szakemberei számára.

– A szakemberek többsége minimálbérért, a garantált bérminimumért dolgozik – indokolta a döntést dr. Mokán István polgármester. Elmondta: előző év végén nem tudtak számukra jutalmat biztosítani, mivel szűkösnek tűnt az idei költségvetés. Ám abban, hogy ezt a nehéz évet – amelyben meg kellett küzdeni a magas energiaárakkal és az inflációval is – sikeresen végigvitték, úgy, hogy maradt is némi pénz a büdzsében, kiemelkedő szerepet játszottak az intézmények munkatársai is. Hozzátette: most úgy tűnik, hogy a következő esztendő könnyebb lesz, ezért tudnak jutalmat osztani.