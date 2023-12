A Kis-Sárréten a telelő vadludak száma november végén, december elején 15 ezer és 18 ezer példány között alakult. Nagy részük szokás szerint nagy lilik, de a nyári ludak mennyisége is jelentős. A ritkább fajok közül alkalmanként felbukkan 10-12 vörösnyakú lúd és 4-5 kis lilik is. Fő pihenő- és éjszakázóhelyük szokás szerint a Biharugrai- és Begécsi-halastavak, valamint a környező mocsarak és vizes élőhely-rekonstrukciók. Táplálkozni általában nagyobb távolságra is kijárnak, de gyakran megfigyelhetők a vizes élőhelyek közelében lévő legelőkön is, amint az őszi esőktől kizöldült gyepeken legelnek – számoltak be a nemzeti park honlapján.

A Dévaványai-Ecsegi pusztákon a tél kezdetén várakozáson aluli volt a vadludak jelenléte. A szokásosnál később és kisebb egyedszámban jelentek meg a Kenderesszigeti-halastavakon és a környező mezőgazdasági területeken. December első felében rapszodikusan 200-300 nagy lilik és 20-50 nyári lúd járt be a tavakra, ritkább fajok (vörösnyakú lúd, apácalúd) pedig egyelőre nem bukkantak fel köztük. Valószínűleg azért vannak itt ilyen kevesen, mert a környéken lévő nagyobb gyülekezőhelyekhez csatlakoztak. Ilyen például a légvonalban mintegy 30 kilométerre található Kecskeri-víztároló, ahol őszidőben több tízezer vadlúd koncentrálódik.

– Gyomaendrőd és Szarvas között, ahol tavaly több ezer nagy lilik telelt, idén még nem láttunk vadlúd-gyülekezést. Ami a récéket illeti, a Kenderesszigeti-halastavakon és a Hortobágy-Berettyó még be nem fagyott felszínén mintegy 1500 tőkés réce időzik. Elvétve csörgő récék is akadnak köztük – olvasható a beszámolóban.

A KMNPI Makói Tájegységén található Csikóspusztai-tavon szeptember vége óta jelentős vízborítás van, ami alkalmas pihenő- és táplálkozóhelyet biztosít a vízimadaraknak. December elejére a partimadarak elvonultak innen, s helyüket 80-100 példányos tőkés réce csapatok vették át. A madársereget fütyülő récék 15-20 példányos csapatai színesítik, s néhány csörgő récét is láthatunk. A récék nyomában több rétisas is megjelent, próbálnak közülük gyengébb egyedeket zsákmányolni. Látványos, ahogyan a rétisasok megjelenésekor több száz réce felröppen a levegőbe. Novemberben az első, átrepülő vadlúdcsapatok is megjelentek a Csikóspusztai-tavon, de egyelőre nem pihentek itt hosszabb ideig.

Felbukkant egy tundralúd is

A kardoskúti Fehér-tó környékét idén a szokásosnál kisebb számban látogatják a vadludak. A legnagyobb, 800 példányból álló nagy lilik csapatot december elején, a barackosi vizes élőhely-rekonstrukción figyeltek meg. A csapat fele csak átrepült a terület felett, de a másik fele táplálkozni is megállt az ottani gyepeken. A ritkább fajok közül november elején bukkant fel egy tundralúd. A récék száma szintén alacsonyabb az átlagosnál, az eddigi maximumot 170 tőkés réce, 155 csörgőréce és néhány fütyülő réce jelentette.