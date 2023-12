Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője kifejtette, a Pavilon valóban egy igazi ajándék a szarvasiaknak, hiszen ahhoz sokakat szép emlékek fűznek. Egykor ugyanis generációk szórakozhattak itt, és mindannyiuknak rossz volt nézni azt, hogy milyen elhanyagolt állapotba került. Nagy örömet okozott tehát az újraépítéssel az önkormányzat, és azzal, hogy olyan új funkciót adott az épületnek, ami a szarvasiakat szolgálja.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, öröm számára az is, hogy a Pavilonnal is tovább folytatódik azon beruházások és fejlesztések sora Szarvason, amelyek a turizmust szolgálják. Ez a szegmens ugyanis a város egyik kitörési pontja, és számos tartalék van még ezen a területen. A fejlesztésekre visszatérve elárulta, több nagyberuházás is érkezett a térségbe az utóbbi időben, melyek közül a legnagyobb talán az M44-es út, amit 2025-ben a kormány jóvoltából már teljes hosszában átadnak. Ez pedig a Szarvasra utazást is kényelmesebbé teszi, illetve közelebb viszi a várost az ország gazdasági vérkeringéséhez.

Végül dr. Varga Dorottya projektmenedzser ismertette a részleteket. Megtudtuk, a projekt egy TOP-os pályázat keretében valósult meg. Elsőként 333 millió forint támogatást kapott rá Szarvas, majd 186 millió 438 ezer forint többlettámogatást is jóváhagytak számukra. Ezentúl a város hozzáadott 24 millió 229 ezer forintot a sikeres befejezés érdekében.

Az épületről megtudtuk, az eredeti formájához hasonlóan élesztették újra, így az nyolcszögletű, magastetős, könnyűszerkezetes épület lett, ami félnyeregtetős épületrészekkel egészült ki, magába foglalva a tervezett helyiségeket. A Pavilon alkalmas lesz rendezvények, konferenciák, tudományos előadások, kulturális rendezvények és esküvők lebonyolítására egyaránt.