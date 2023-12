Vass Csaba elmondta, hogy az úgynevezett LIFE projekt keretében Békéscsabán, a jaminai rendelőintézet udvarán telepítettek egy állandó mérőállomást, amely az előző év eleje óta folyamatosan figyeli a levegő minőségét, a szálló por mellett a szén-monoxid, a nitrogén-dioxid, az ózon és a kén-dioxid koncentrációját. Az adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat közzé is teszi a honlapján, és ez alapján Békéscsabán eddig kiváló, jó a levegő minősége.

A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese hozzátette, hogy a LIFE projektben, valamint a város levegőminőségi tervében is hangsúlyos szerepet kapott az, hogy tájékoztassák a békéscsabaiakat arról, mivel és hogyan érdemes tüzelni. Ugyanis Békéscsabán a levegő minőségét – a közlekedés mellett – elsősorban a lakossági szilárd tüzelés befolyásolja. Ennek érdekében tartottak az elmúlt időszakban is rengeteg előadást.

A szakember kiemelte, hogy a lakossági szilárd tüzelés sok és sokféle szennyezőanyagot juttathat a levegőbe, amennyiben nem megfelelő anyaggal, sőt akár hulladékkal gyújtanak be. Elmondta, hogy égetéssel nem lehet hulladékot kezelni, ennek ellenére a mai napig nagyon sokan raknak a tűzre akár műanyag palackot, használt ruhát, gumit, de a kezelt, festett, lakozott fa sem megfelelő.

Tüzelésre keményebb típusú fajtákat érdemes választani. Fotó: Bencsik Ádám

Ezzel egyrészt a tüzelőberendezésben is kárt tesznek; másrészt az égetéssel felszabaduló káros anyagok lerakódnak a kéményben – ami kéménytűzhöz, adott esetben egy családi ház leégéséhez is vezethet –; harmadrészt pedig a mérgező anyagok a környezetbe, a levegőbe jutnak, onnan pedig az emberi szervezetbe, ami akár rákot, szív- és érrendszeri betegségeket, asztmát vagy allergiát is okozhat. Természetesen nem azonnal, hanem hosszú távon.

Vass Csaba beszélt arról, hogy részben szociális kérdés is, hogy ki mit rak a tűzre. Békéscsaba önkormányzata évek óta segíti a rászorulókat tűzifával – sőt évről évre egyre nagyobb mennyiséggel –, például a kiszáradt és balesetveszélyessé vált, emiatt közterületről kivágott fák is a nehéz körülmények között élőkhöz kerülnek. Kiemelte, hogy ezt a programot folytatni kell.

Tüzelésre egyébként keményebb típusú fajtákat érdemes választani, például bükköt, tölgyet, akácot, gyertyánt. Vegyes tüzelés – tehát szén és fa – esetén alkalmas lehet a nyár, az éger és a kőris is. Ugyanakkor a puhafákat, vagyis a magas gyantatartalmuk miatt a fenyőket és az alacsony fűtőértékük miatt a gyümölcsfákat kerülni kell – ismertette az ügyvezető-helyettes.

Elmondta: a frissen kivágott fa nedvességtartalma akár 40-50 százalék is lehet. Tűzifának a másfél-két éve kitermelt és száradó fát lehet mondani, ami 20 százaléknál is kevesebb nedvességet tartalmaz. Vizes fa használata esetén rögtön tökéletlen égés jön létre, mivel először a víz távozik gőzként. Fontos, hogy a tökéletes égéshez három dolog kell: éghető anyag, mint a száraz tűzifa; elegendő levegő; valamint egy hőközlő anyag.