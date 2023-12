Az ünnepi díszkivilágítást két darab százméteres fényfüzér és több száz égő biztosítja. Szaszi így járta Békéscsabát először szerdán, sötétedés után.

– Ez a vállalkozásunk és a családunk ajándéka kicsiknek és nagyoknak, Mikulás napján, és az adventi időszakban – hangsúlyozta Szaszi. – Többször is felkerekedek majd esténként, és teszek egy kört a traktoros szánnal a városban, hogy örömet és mosolyt csaljak a gyermekek és a felnőttek arcára. Külföldön több helyen láttam hasonló látványosságot, ezekből merítettem, miként is építsem meg ezt a monstrumot.

Többször is felkerekedik esténként és tesz egy kört a városban. Fotó: Für Henrik

Rövid úton elkísértük a Mikulás-járgányt, nem nagyon haladt, mert folyamatosan leállították, és fotózkodtak mellette, szülők a gyermekeikkel.

– A családunkban is sok a gyermek, nekem öt unokám van, most jön a hatodik – ecsetelte a vállalkozó. – Öcsémék életét nyolc unoka aranyozza be. Az volt még a célom a traktoros látványossággal, hogy ne kelljen ötszáz, ezer kilométert autózni azért, hogy ilyet lássanak az emberek. A szép hintóimmal és a forgó tökhintómmal is jártam időnként a várost, ezek is örömet jelentettek azoknak, akik látták. Számomra az a legjobb visszajelzés, hogy már az első estén sokaknak tetszett a mostani, az ünnepek hangulatát idéző járgány.