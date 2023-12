Településvezetőkkel tanácskozott az országgyűlési képviselő

Az ötezer főnél kisebb lélekszámú települések vezetőivel tanácskozott Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője. Az egészségügyi alapellátási ügyeleti rendszerről, a jövő évi költségvetés tervezéséről és a Magyar Falu Program által kiírt pályázati lehetőségekről egyeztettek, és közösen tekintették át, milyen lehetőségek mentén lehet tovább fejleszteni és erősíteni a településeket.

Közgyűlést tartott a turisztikai egyesület

Hétfőn tartotta közgyűlését a Békéscsabai Turisztikai Egyesület a Munkácsy Emlékházban. A tanácskozáson szó esett arról, hogy habár az év első fele növekvő számokat mutatott a vendégéjszakák szempontjából, az esztendő második felétől azonban több okból visszaesett a helyi vendégforgalom. Az év végi előfoglalások ugyanakkor bizakodásra adnak okot. Elhangzott még, hogy idén három, a turizmusban jelentős szerepet betöltő projekt is lezárult a városban, ráadásul két országos versenyen is Békéscsaba győzött. Opauszki Zoltán reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az évet egy valamelyest növekvő vendégéjszaka számmal zárhatják, ugyanis a jelenlegi előfoglalási adatok erre engednek következtetni. Azt is kiemelte, hogy idén magasabb idegenforgalmi adó folyt be az önkormányzathoz, azonban ez nem a megnövekedett vendégforgalomnak tulajdonítható, hanem az adó emelkedésének. Fontos momentumként említette, hogy idén befejeződött három olyan nagy beruházás a városban, melyek turisztikai érintettségűek. Itt említette a Munkácsy Negyed projektet, a CsabaPark fejlesztését, valamint a Wenckheim kerékpárút átadását.

Könyvtárosok kaptak kitüntetést

Szakmai napot tartott a Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete hétfőn a békéscsabai intézmény előadótermében. Az esemény keretében átadták „Az év könyvtárosa Békésben 2023” és „Az év KSZR könyvtárosa Békésben 2023” kitüntetéseket. Az év könyvtárosa Békésben 2023-ben Benkóné Tóth Edit, aki immár 24 éve, 1999 óta végzi ezeket a feladatokat. „Az év KSZR könyvtárosa Békésben 2023” kitüntetést a kétegyházi Purecéné Lengyel Mária kapta meg.

Robotautó programozó versenyt hirdettek

Arduino robotautó programozó versenyt hirdetett a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara az informatikus születésének 120. évfordulójának alkalmából – ismertették a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium honlapján. A versenyre összesen 27 csapat jelentkezett az ország minden részéről és a határon túli magyar középiskolákból is. Két csapat is a BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumból került ki, név szerint a ByteBajnokok Medve Gergő, Szabó Márton és Varró Máté 12.B osztályos tanulók részvételével, valamint a KUP TEAM, benne Gubucz Lászlóval, Gyuricza Lászlóval és Frankó Csaba 5/13.B osztályos tanulókkal. Mint írják, három érdekes online forduló után a legjobb 10 csapatot hívták meg a döntőre, a csabai intézményből pedig mindkét induló csapat bejutott a legjobb tíz közé.