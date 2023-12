A beszélgetésben elhangzott, Békéscsabán több olyan helyszín is található, ahol feltüntetik azon emberek nevét vagy arcképét, akik sokat tettek a városért. Ilyen például a Szobor-sétány az Élővíz-csatorna partján, vagy a Városháza árkádsora, illetve díszterme. Továbbá ilyen a csabai hírességek sétánya is, mely a Munkácsy Negyed közepén található: Ugrai Gábor elmondta, ez cél is volt a sétány kialakításánál.

Tekintetünket tehát a Békés Megyei Könyvtár és a Csabagyöngye Kulturális Központ közötti területen érdemes a föld felé irányítani, hiszen ott kaptak helyet a táblácskák. Ezek olyan személyiségek nevét, foglalkozását illetve születésének és halálának dátumát tüntetik fel, akik valamilyen formában hozzájárultak a város fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. Azt, hogy városunk mely büszkeségei kaphattak itt helyet, a Békéscsabai Értéktár Bizottság tagjai szavazták meg.

