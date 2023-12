Csicsely Gergő, a Kenderföldek Egyesület elnöke elmondta: az egyesület kezdeményezte az installáció kihelyezését, amihez hozzájárult a közútkezelő. A dekoráció tervezésében és megalkotásában komoly szerepet vállalt Fülöpné Csák Mónika és Duray-Kőrös Diána; az elemek kihelyezésben, a körforgalom berendezésében pedig az egyesület tagjai, önkéntesei is részt vettek. A tervek szerint az installáció vízkeresztet követő hétvégéig ékesíti a körforgalmat.

Hangsúlyozta, hogy a Kenderföldek Egyesület régóta tervezi a körforgalom elzárt, igazából kihasználatlan részének rendbe tételét, szépítését, díszítését. Úgy véli, ha egy ilyen munkában egy közösség vállal főszerepet, akkor annak identitást erősítő hatása is van, a Kenderföldeken élőkre egyébként is jellemző az, hogy kötődnek a városrészhez.

Hozzátette, bíznak benne, hogy sokak tetszését elnyeri a most kihelyezett installáció, hogy jó érzést vált ki az erre közlekedőkből, és hogy akár más városrészekből is eljönnek megnézni a dekorációt. Elmondta, hogy a terveik szerint a további ünnepekhez kapcsolódva is ékesítik majd a körforgalmat, illetve a Kenderföldek Egyesület egy pályázatot is beadott, hogy egy, a Kenderföldeket jelképező, szimbolizáló installációt helyezzenek ki a területen.