A Magyar Cukrász Ipartestület negyedszer hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára. Hagyományos diós, hagyományos mákos és ínyenc kategóriában lehetett nevezni a versenyre. A három kategóriában idén több mint 50 bejglit kóstolt és értékelt a zsűri. Az Év Bejglije 2023-ban is a kézműves bejglit népszerűsítette, és azt, hogy a karácsonyi asztalra jó minőségű bejgli kerülhessen.

Simon Andrea kiemelte, 2021-ben már nyert a diós bejglijével, de akkor még Budapesten dolgozott, utána került a gyomandrődi cukrászüzembe. Tavaly a diósa ezüstérmes lett, most a mákosa jött be a zsűrinek.

– Az értékeléseken mindig odafigyeltem a zsűri ajánlásaira, és a következő évben ennek megfelelően finomítottam a recepten – emelte ki Simon Andrea. – A cukrászüzemben sütöttem meg a bejgliket – dióssal is neveztem –, majd másnap vittem a megmérettetésre.

A mákosa (jobbra) lett a nyerő a zsűrinél

Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület

A cukrászmester hangsúlyozta, a zsűri tagjai számos szempont alapján pontoztak, többek között a sütemény kinézetét, formáját, márványozottságát, a tekerést, a töltelék és a tészta arányát, a sültséget és magát a receptet is nézték, de természetesen az íz volt a legfontosabb.

– Meg kellett felelnie a süteménynek a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak is – ecsetelte Andrea. – Mindenki örült, hogy nyertem, és ezzel ismét öregbítettem cukrászüzemünk jó hírnevét országosan is. Természetesen karácsonyra otthon is megsütöm ezeket a finomságokat, remélem, akkor is nyerők lesznek, de már a szeretteim körében.