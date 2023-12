Kiss István és Gál János egyaránt 28 éve árul karácsonyfát a békéscsabai piacon. Kiemelték, nagyot változott a világ a fenyővásárlásnál is, régebben a luc vert minden mást, most Kiss Istvánnál forma-forma a luc és a nordmann eladási aránya, Gál Jánosnál a nordmann megy.

Egy ötszással emeltek árat

– Nem centizünk, méregetünk, magasság, szélesség és forma szerint áraztuk be a fenyőket – mondták az árusok, akik egyben őstermelők is. – Tavalyhoz képest átlagosan egy ötszázassal emeltünk árat a megnövekedett költségeink miatt, a luc ára 4–10 ezer, az ezüsté 6–15 ezer, a nordmanné 12–25 ezer forint között alakul. Az idősebbek körében a kisebb, vágott luc a legnépszerűbb az illata miatt, a fiatalabbak kerülve a tűlevél későbbi hullását, és az ezzel járó takarítást, inkább nordmannt vesznek, az ezüstfenyő iránt kisebb a kereslet. A töves, földlabdás fák is népszerűek. Valamennyivel többe kerülnek, akiknek viszont lehetőségük van kiültetésre, inkább ilyenből választanak. Ezeknél azonban általában egymétereseket termeltünk ki, mert az ennél magasabb, idősebb fák a kiültetés után nem fakadnak, maradnak meg.

Fontos, hogy beférjen a lakásba

A piaci fenyőárusok körében tett szemlénk során kiderült, sokan szemeznek a magas, széles fenyőkkel, aztán a méregetés után rájönnek, hogy be sem fér, vagy túl nagy helyet foglal el a lakásban. Egy csabai házaspár úgy fogalmazott, ők mérőszalaggal vadásszák a karácsonyfát, hogy kicsi se legyen, de be is férjen.

Kiss István őstermelőnél forma-forma a luc és a nordmann értékesítési aránya Fotó: Für Henrik

Kiss István és Gál János kiemelte, sokan autóval érkeznek, és ha behálózzák a fát, a csomagtartóba is befér, illetve könnyebben kezelhető. Kitértek arra, érdemes a vágott lucfenyőt otthon lehetőleg hűvös, szellőztethető helyen vízbe állítani, és tanácsos a vízbe egy kávéskanálnyi sót tenni, hogy megkösse a leveleket, amik így később kezdenek hullani. Ha tehetjük, csak karácsonykor vigyük be a fát a lakásba.

A legtöbb otthonba valódi örökzöldek kerülnek

Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke hangsúlyozta, egyre többen a természetvédelemre hivatkozva nem vásárolnak örökzöldet, inkább műfenyőt vesznek. A műanyaggal szemben a fenyő élő növény, szerves anyag. Kivágva is hasznot hoz, hiszen hetekig kellemes illatot, meghitt hangulatot biztosít az otthonokban. Ha elégetik, meleget ad vagy komposztálva humuszt képez.

– A hagyományos karácsonyfa a lucfenyő, könnyű díszíteni, mivel viszonylag puha a levélzete – ecsetelte. – Sokan szeretik az ezüstfenyőt, mert szép a színe, bár az illata nem annyira intenzív, mint a lucfenyőé. A tűlevelei keményebbek, de kevésbé hullanak. Nagyon felkapott lett a kaukázusi jegenyefenyő (nordmann-fenyő). Ezt tévesen normann vagy norman fenyőnek is hívják, pedig Normandiához semmi köze. A megoldás sokkal egyszerűbb, ez az örökzöld Alexander von Nordmann finn természettudósról kapta a nevét.

Hankó János kiemelte, egy műfenyő nagyjából háromszor annyi üvegházhatású gázt bocsát ki, mint az élő karácsonyfa. Hozzátette, örömteli, hogy nálunk még tömegesen nem terjedt el a műanyagból készült fa, a legtöbb otthonban valódi örökzöldek alá kerülnek az ajándékok.

Sokan a lucot az illata miatt veszik

Hankó János hangsúlyozta, a fenyő kiválasztása az illat szempontjából sem elhanyagolható. Egy kutatás szerint a fenyőerdők illata csökkenti a depressziót. Míg a természetes környezet nyugtató hatású, addig a mesterséges növeli a stresszt. A luc illata adja meg leginkább a karácsonyi hangulatot. Gyökeresen nem annyira ,,piszkol” és szúr, mint a vágott, és könnyen kezelhető. Az ezüst kevésbé dobja le a leveleit, mint a luc, de szúrósabb. Míg az ezüstnek az illata „karácsonyi”, a nordmannról ez nem mondható el, viszont a lombját nem hullajtja. Nem szúrós, kellemes tapintású.