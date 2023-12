Ottjártunkkor a műszaki cikkek és a háztartási kisgépek vitték a prímet, de többen a földszinti játszóházban készítettek meglepetést szeretteiknek. Hrabovszki György kiemelte, vannak a tervezetten vásárlók, akik minél hamarabb beszerzik a karácsonyi ajándékokat. Listával érkeznek, és minden ajándékkal kapcsolatban kikérik az üzletek tulajdonosainak, eladóinak ajánlásait.

– A következő csoportot a praktikumvásárlók alkotják – hangsúlyozta Hrabovszki György. – Ezek jellemzően a cipőtől át a ruhától a gyermekeknek való, később is használható árucikkekig terjednek. Természetesen akkora a center kínálata, hogy az eredeti tervet mindig felülírhatja egy másik ajándék, amit éppen akkor, és ott látnak meg az ajándékozók.

A rohamvásárlók igazából a következő napokban lépnek akcióba. Náluk a karóra, az ékszer, a könyv olyan ajándék, amit még az utolsó pillanatokban is elcsíphetnek. Impulzust kapnak az idő szorításában, és a Center üzletei felkészültek a karácsonyi ajándékot az utolsó pillanatban beszerzőkre is.

Hrabovszki György kitért arra, a Csaba Centerben a kellemes vásárlói miliőt is megteremtik, karácsonyi fényárban úszik a bevásárlóközpont, kellemes karácsonyi zenék szólnak. Többen december 24-én is kinyitnak, de ez csak 14 óráig tarthat. December 25-én csak a mozi lesz nyitva, 26-án azonban már az ételudvar is. Az előző évek tapasztalatai alapján ugyanis karácsony másnapján már szívesen kimozdulnak otthonról az emberek.

Bodrogközy Rita és Ujj Éva a kézműves ajándékok elkészítésében is segített Fotó: Bencsik Ádám

A földszinten, a színpad előtt Bodrogközy Rita énekes és előadóval, valamint Ujj Éva, játszóházvezetővel futottunk össze vasárnap délelőtt.

– Amit a saját kezünkkel készítünk a szeretteinknek, annak mindennél nagyobb az értéke – hangsúlyozta Ujj Éva. Bodrogközy Rita hozzátette, az ajándékozás meghitt hangulatát emelheti egy-egy karácsonyi dal.

A Center karácsonyfájánál találkoztunk Hetényi Gáborné Máriával és lányával, Tímeával. Természetesen nagy ajándékkeresésben voltak, a család legifjabb tagjainak is. Nem sokkal arrébb a Juhos Fotónál választottak többen ajándékot.

– Ma már a technika mindenre képes, de azért sokan szeretnék az ünnepek idején elkészített fotókat papír alapon, fényképalbumban is megőrizni – ecsetelte Csicsely Gergő, a Juhos Fotó munkatársa. – Sokan családi fényképet is készíttetnek az ünnepi várakozás jegyében.

Csicsely Gergő a fényképalbumot is ajánlotta Fotó: Bencsik Ádám

Több kereskedővel beszélgetve, napról napra emelkedik a forgalom. A békéscsabai Kovács Istvánnal a háztartási cikkeket és szórakoztató elektronikát forgalmazó üzletben kereszteztük útjainkat. Elmondta, annyit az előző karácsonyokból megtanult, hogy olyan eszközt ne vásároljon a nejének, amivel dolgozni kell. Így letett a porszívóról, és inkább egy tévével szemezett. Ahogy mondta, ezen keresztül követi majd a magyar futballválogatott jövő évi, Eb-sikereit és a magyar olimpiai csapat párizsi szereplését.