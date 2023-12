– A két unokánk, a hat és féléves Lóci és másfél éves testvére, Déneske, vagy ahogy mi szólítjuk, Dini ki is követelné ezt magának – hangsúlyozta a családi gazdaság vezetője. – Feleségemmel, Ágival és az unokákkal együtt, itthon töltjük az év utolsó napját, majd köszöntjük az újévet. – A kolbász mellett azért malacsült is kerül az asztalra, a virsli és a rétes sem hiányozhat. Számomra a legszebb pillanat mindig az, amikor a két unoka együtt majszolja a nagyapa kolbászait. Hozzáteszem, a töltésbe már Lóci is besegít, Dini pedig beszívja a kolbászműhely illatát, amikor itt van nálunk.

Knyihár Mihály elmondta, családja számára elsősorban egészséget vár az új esztendőben, és azt, hogy ne legyen rosszabb év, mint az idei.

– Mindig előre nézek, igyekszem derűlátóan élni az életet – emelte ki. – Szép családom van, azt csinálhatom, amit szeretek, és jóleső érzés, hogy a készítményeinkkel sokaknak szerzünk örömet Békéscsabán, a vármegyében, de szerte az országban is.