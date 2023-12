Korim Valéria, a civil szervezet ügyvezető elnöke hangsúlyozta, a csabai disznótorok kezdetére utal az elnevezés, ugyanis hagyományosan november 30-án, András napján indult a szezon.

A hagyományos kolbászkészítés mellett a disznótor, a sertésfeldolgozás hagyományos, régen használt eszközeit, relikviáit is bemutatták. Hocz István, a kolbászklub tagja nagyban hozzájárult a gyűjtéshez, az ágyúhüvelyből készült kolbásztöltővel ugyanúgy megismertette az érdeklődőket, mint a százéves fa hurkatöltővel. Kolbásztörténeti érdekességek is elhangzottak, és a klubtagok szívesen megosztották a jelenlévőkkel, hogy mi is a csabai kolbász titka, tippeket, tanácsokat adtak az elkészítéséhez, a tárolásához. Legalábbis, ahogyan ők csinálják.