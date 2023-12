Gyomaendrőd polgármestere úgy fogalmazott: mi, felnőttek már tudjuk, hogy az ünnepben az ünnep várása is nagy élmény, ráadásul hosszabb is, hiszen a karácsony este villámgyorsan eltelik, ezért is fontos, hogy előtte jó sokáig gondoljunk rá, beszélgessünk róla, tegyünk meg mindent a szép és tartalmas ünnepléséért. Ahhoz, hogy az advent, az eljövetel idejét jól ki tudjuk tölteni, meg kell tanulnunk tehát jól várakozni. Gondolatait követően áldott várakozást kívánt mindenkinek, és háláját fejezte ki a Kis Bálint Általános Iskola és a Gyomaendrődi Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségéért az ünnepi műsor elkészítésében.