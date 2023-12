A meghitt zenei hangulatot a Baptista Gyülekezet Énekkara szolgáltatta.

– A hit és a remény mellett most már nemcsak az ünnepi készülődés hangulata, hanem az öröm is a lelkünkbe költözik – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. – Ezen a napon is érdemes arra gondolnunk, hogy mennyire hálásak lehetünk. Az öröm semmi máshoz nem hasonlítható. Egyszerre van jelen benne a vágy és a beteljesedés, a szenvedés és a boldogság. Az öröm napján tehát tudnunk kell megállni, számba venni az életünket, és hálát adni mindazokért, akik körülvesznek bennünket, a testi és lelki javakért.

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere kiemelte, ahogy egymás után lobbannak fel adventi gyertyák, úgy vesz körbe bennünket is napról napra az ünnep fénye.

– Ünnepeljünk együtt, találkozzunk a Mindenki Karácsonya rendezvényünkön december 23-án! Áldott, hittel és reménnyel teli adventet kívánok valamennyiüknek – emelte ki a polgármester.