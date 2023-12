Amit a családban nem kap meg egy fiatal, a hiányzó jó mintát s gyakorlatot, azt igyekszik pótolni, kiegészíti a Napfény Tanoda. Korobán Éva, a Számíthatsz Ránk Egyesület vezetője mesélt munkájukról, a 2012 óta működő tanodájukról, ahova napi rendszerességgel járnak hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos élethelyzetükhöz segítséget igénylő fiatalok.

Jó, hogy a tanodának nagy az udvara

Akkor, 2012-ben a battonyai önkormányzat sikerrel pályázott és létrejött a Napfény Tanoda. A folytatás érdekében pályázott 2014-ben a Számathatsz Ránk Egyesület. Az újabb támogatási időszakra is beadták a pályázatukat, 2017-ben viszont csak áthidaló pályázattal, összefogással, társadalmi munkában tudták életben tartani e jó kezdeményezést. Idén decemberben is reménykednek a battonyaiak a sikeres folytatásban, pályázatuk elbírálása most van folyamatban.

– Karácsonyra reméljük, megérkezik a jó hír. Van két főállású dolgozónk, ahogy nekünk, nekik se mindegy, lesz-e munkájuk. Nagyon reménykedünk – tette hozzá Korobán Éva.

– Harminc fővel dolgozunk, arra kapjuk a finanszírozást, 33-34 fiatalunk van, közöttük több a várólistás. A fiatalok zöme, 70 százalékuk gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetük miatt számukra ez a tanoda nagyon fontos hely. Az önkormányzat biztosít ingatlant. Éves szinten méltányos bérleti díjat kér a Damjanich utcai házért, mi cserébe rendben tartjuk. Ez az épület kiváló nekünk, nagy nappalija van, konyhája, irodája, számítógépes terme, fürdőszobája, a mosdók, az emeleten a fejlesztő foglalkozásoknak helyet adó kisebb szobák jól kiszolgálnak bennünket.

Viszik kirándulásokra is a battonyai gyerekeket. Fotó: Facebook

– Tehetséges, nehéz sorsú gyerekek járnak hozzánk - nem a házi feladatokat csinálják, elmaradásukat igyekszünk felzárkóztatni – folytatta a civilek vezetője. – Matematika, magyar nyelvi, informatika tananyagban tudunk segíteni. Alsósokkal, felső tagozatosokkal foglalkoznak a szakemberek, de a szabadidős tevékenységeket is megtöltjük tartalommal. Kapnak a fiatalok uzsonnát, pénteken főzünk, karácsony közeledtével töltött káposzta készül, majd sütnek bejglit is – mesélte a mindennapok jó gyakorlatait az egyesület vezetője.