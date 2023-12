Meggyújtották az adventi koszorún az első gyertyát szombaton a szőtteskúriában. A Hudák család közös élményeket kínálva invitálta a kíváncsi édeklődőket, hogy tegyék együtt emlékezetessé ezt a napot. A katolikus plébános, Kammerer Tibor meghittnek, bensőségesnek nevezte a családhoz érkezőkkel való találkozását, majd imádságos áhítatot tartott.

Miután meggyújtották az első adventi gyertyát a koszorún, a házigazda, Hudák Mariann Mesterremek-díjas viseletkészítő megköszönte a Sütő család felajánlását. Nagyon szép és sokszínű az a kézimunkagyűjtemény, ami mostantól látható a kúriában.

Hudákné Julika, Mariann és Sütő János régi, jó ismerősök. Fotó: Csete Ilona

– Tematikus kiálításokat tartunk minden gyertyagyújtáshoz kapcsolódó programunkon, ahol a látogatóink újabb kézműves alkotásokkal találkozhatnak majd. És ezt az élményt Sütő Jánosné munkái is gazdagítják, hiszen a jelenleg látható anyag mellé még sok kézimunkát felsorakoztatunk – mesélt elképzeléseikről Mariann. Az állandó kiállítás azért is jöhetett létre, mert régi barátság fűzi össze a Hudák és a Sütő családot. Így született meg a gondolat, hogy e csodálatos életmű gyűjtemény itt kapjon végső helyet. Nagyon gazdag a választék, a hímzések mellett bemutatnak például kalocsai mintákkal díszített blúzokat, kötényeket és színes díszpárnákat. Van két különleges szűr, érdemes ezeket is közelebbről megcsodálni – tette hozzá a házigazda, aki Sütő Jánost a család kéviseletében arra kérte, elevenítse fel édesanyjuk kézimunkázás iránti elkötelezettségét.

– Édesanyánk a legnehezebb időkben is összetartotta a családunkat, nagyon sokat dolgozott. A nagy szegénység időszakában mindent ő készített nekünk, ha kellett, foltozta a mackónadrágjainkat, kötött kesztyűt. Sokat olvasott és képezte magát, komolyan foglalkoztatta a magyar motívumvilág. 50 éves kora körül kezdett többet foglalkozni a kézimunkázással. Volt egy felajánlása is: a szilvásváradi négyesfogatok világbajnokságán a győztesnek (Juhász László fogathajtó volt a szerencsés) egy szűrt hímezett és azzal ajándékozta meg. Örömét lelte ebben a tevékenységben. Házukban volt egy szoba, ott minde erről a szenvedélyéről árulkodott: a függönyök, a párnák, a terítők, a takarók... Sajnos elveszítettük őt 2014-ben, 89 éves volt. Kézimunkáit testvéreimmel őriztük. De éreztük, ezek a szép hímzések nem maradhatnak a szekrények mélyén. Kerestük a méltó helyet. Elhoztuk ide, hogy mások is gyönyörködhessenek édesanyánk dolgos és ügyes keze nyomán született kézimunkákban – mesélte el családjuk döntésének a hátterét Sütő János.