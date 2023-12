A román közösségi házba invitálta a Battonyai Román Nemzetiségi Önkormányzat a vendégeit pénteken este. A román kulturális nap résztvevői számára fontos a román identitás és nemzetiségi értékek ápolása. A kulturális rendezvény pedig alkalmas volt arra, hogy mindez megnyilvánuljon.

Az is bebizonyosodott, milyen a jó kapcsolat és együttműködés a román önkormányzat és a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda között. Az együttműködés nyomán színes és változatos műsorral örvendeztették meg a résztvevőket.

Óvodások, iskolások műsorára száznál is többen voltak kíváncsiak.

– A gyerekek nemzetiségi kultúránk gazdagságát szép dalokkal, versekkel és táncokkal osztották meg az érdeklődő közönséggel. Az ünnepi időszak közeledtével az alsó tagozatos tanulók egy színdarabon keresztül elevenítették fel Jézus születésének történetét – tájékoztatta hírportálunkat Sutya Miklósné igazgató.

A román közösség összetartozását erősítette a zenés, táncos program.

A nézők hatalmas tapssal fejezték ki elismerésüket. Mihucz György, a román önkormányzat elnöke finomságokkal (csoki, kalács, üdítő, szaloncukor, alma) lepte meg a gyerekeket. A szülőket is látni lehetett a közönség soraiban, akik büszkén figyelték a fiatalok szereplését.

Sutya Miklósné igazgató meghatódottsággal beszélt az óvodások és az iskola tanulói által bemutatott kulturális programról. Elismeréssel szólt azokról a kollegákról, akiknek mindez köszönhető: Pelyváné Pilán Zsófia tanítónő készítette elő a jelenetet, Szenes Andrea tanárnő vezette az énekkart, Besenyeiné Tompán Magdolna tanította be a táncokat; az óvodások kis műsorát Birescu Mihaéla, Kreszta Anita, Olteanu-Sturza Adelina és Sutya Ágnes óvónők tanították be.

A rendezvényre száznál is többen érkezők méltóképpen képviselték a román kultúra iránti szeretetüket és az együvé tartozás érzését.

– A kellemes és örömteli hangulatú esemény kiemelkedő volt közösségünk számára, és hozzájárult a helyi román közösség erősödéséhez, a városi sokszínűség gazdagításához –tette hozzá a program végén Sutya Miklósné.