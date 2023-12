Futaki Attila Békéscsabáról származó képregényrajzoló története sok szempontból megegyezik a hőseiével. Mondhatnánk azt is, hogy megvalósította az amerikai álmot, de akár azt is, hogy a szenvedélyének akart élni, amely a rajzolás. Dolgozott a Disney-nek is, de munkáival nem csak angolul, hanem számos egyéb nyelven is találkozhatunk. Legújabb projektje, a Magyar rocktörténet, amelynek első kötete nemrégiben jelent meg.

Hosszú sor kígyózott a Békéscsabai Városi Sportcsarnok Gyulai úti kereszteződésében vasárnap délelőtt, amikor elrajtolt az OTP 35. Szilveszteri Futógála mezőnye. Az összes kategóriába közel hatszázan neveztek, ami az utóbbi évek legnagyobb létszáma.

Több száz érdeklődő részvételével tartottak Óévbúcsúztató csergetést vasárnap délben Békéscsaba főterén.

Különleges és tanulságos esetei 2023-ben is voltak vármegyénk rendőreinek. A legérdekesebb történetek összegyűjtésében dr. Szombati Andrea, a vármegyei főkapitányság sajtószóvivője segített. Sorozatunk kilencedik részéből kiderül, hogy áprilisban egy férfi garázdálkodott, júliusban pedig egy másik pénzt talált Gyulán. Mindkét eset lottózóban történt, a végkifejlet pedig ugyanaz lett, mindketten a rendőrségre kerültek.

Jó hangulatú futással zárult az év a mezőkovácsházi művelődési ház előtt, majd a házban vasárnap délelőtt. Már hagyomány, hogy a városban ez a szilveszteri futás az év utolsó rendezvénye.

A Digilaborban a szerencsés évkezdés jegyében készültek a mágnesek.