Szilveszter környékén fokozottan érdemes odafigyelni kedvenceinkre Békés vármegyében is, hiszen a kutyák és a macskák is olyannyira meg tudnak ijedni a pirotechnikai eszközök hangjától, hogy otthonuktól több kilométerre is menekülhetnek – figyelmeztetett az Orpheus Állatvédő Egyesület.

Csató Sándorral, a Békéscsaba 1912 Előre NB III-as labdarúgócsapata vezetőedzőjével a lila-fehérek őszi szerepléséről beszélgettünk. Az 58 esztendős szakember nyáron harmadszor került a viharsarki klubhoz. Játékosként anno 1987 és 1996 között sikerült maradandót alkotnia, a 2006-os edzői visszatérés már kevésbé volt sikeres, igaz nem rajta állt, hogy az akkori, hányattatott sorsú gárda végül kiesett az NB III-ba. A sors azonban nagy rendező, most egy meglehetősen mélyponton lévő gárdát sikerült „sínre tennie”. Csató Sándorral Bakulya Mihály beszélgetett.

Egy karácsonyra kapott hatalmas mamusz miatt szenvedett súlyos sérüléseket az a dél- alföldi 80 év körüli asszony, akit menye lepett meg egy tréfás lábbelivel.

Nem meglepő, hogy az általunk felkeresett békéscsabai boltokban egyaránt azt mondták, hogy főként az év utolsó négy hetében fogy kiugró mértékben a pezsgő. Ami pedig szintén biztos, szilveszter éjjelén fogyasztják a legtöbben, koccintva a boldog újévre. A kínálat széles és sokszínű, ha pedig csak a hazánkban előállított italt nézzük, láthatjuk, hogy mennyiségből is van elegendő. Mintegy 200 ezer hektoliter évi pezsgővel a világ 10-11. legnagyobb gyártója vagyunk.

Szerdán este értesítették a békési Esély Állatvédő Egyesületet, hogy a városban, a Szentpál soron elütöttek egy kutyát. A szervezet tagjai azonnal indultak érte.

Újabb friss, a 4. számú választókerület önkormányzatait érintő források érkezéséről számolt be Erdős Norbert országgyűlési képviselő. A határidőn túl beérkezett 𝗥𝗘𝗞𝗜-pályázatokat is elfogadták. Így további önkormányzatok részesülhetnek e rendkívüli támogatásban.

A kormány döntése szerint 2024. január 1-jével átlagosan 32,2 százalékkal emelkedik a pedagógusbér – közölte a Belügyminisztérium pénteken az MTI-vel.

Meghaladta az egymilliót a nemzeti konzultációban résztvevők száma – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken az MTI-vel.