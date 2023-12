Volt élettárs sérelmére elkövetett zaklatás vétsége, személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás bűntette és garázdaság vétsége miatt emelt vádat a Battonyai Járási Ügyészség, és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 29 éves, büntetlen előéletű, magyarbánhegyesi férfi ellen, aki nem tudott belenyugodni a szakításba.

A következő öt évben is, 2024. január 10-től 2029. január 10-ig Daka Zsolt tölti be a Gyulahús Kft. ügyvezetői tisztségét. Erről a cég felügyelőbizottsága döntött a közelmúltban, a fürdővárosi képviselő-testület pedig ennek megfelelően módosította az önkormányzati tulajdonú társaság alapító okiratát decemberi ülésén.

Az utolsó kormányhatározat is megszületett Romániában a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi megépítéséhez. A tervek szerint ebbe csatlakozik majd bele a keleti irányba továbbépülő M44-es.

Az év vége az összegzés és a tervezés időszaka a sportklubok, így a Torna Club Békéscsaba életében is. A nagy hagyományú egyesület az építkezés fázisában van, fiatal edzőkkel, fiatal sportolókkal zárta a 2023-at és kezdi majd az új esztendőt. Fóri Márta elnököt, Ördög Szabolcs szakosztályvezetőt és az edzői team legfiatalabb tagját, Szujó Hannát kérdeztük.

Különleges eseményre lettek figyelmesek a szarvasiak kedden, a Holt-Körös partján. Szemtanúk bevallása szerint a rendőrök szalaggal zártak le egy partszakaszt a Halászcsárda mögött, és a vízben kerestek valamit csónakokkal.

A férfi és a nő az általuk üzemeltetett három szórakozóhelyen a zeneszolgáltatás után nem fizették a jogdíjakat.

Különleges és tanulságos esetei 2023-ben is voltak vármegyénk rendőreinek. A legérdekesebb történetek összegyűjtésében dr. Szombati Andrea, a vármegyei főkapitányság sajtószóvivője segített. Sorozatunk negyedik részéből kiderül, hogy az internetes társkeresésnek és társra találásnak is lehetnek buktató, főleg, ha ott az unokahúg is.

Olvasói jelzés érkezett hírportálunkhoz, miszerint szerda délelőtt tűzriadó volt a Csaba Centerben.

Gyopárosfürdőn, a Kisvasút utcai kerékpáros indítóállomáson tartották szerda délelőtt azt a projektzáró eseményt, ahol a hat fejlesztési helyszín kapcsán fontos információkat osztott meg a sajtó munkatársaival és a résztvevőkkel Bojtor István, Orosháza alpolgármestere. A bejáráson azt tapasztaltuk, már sok család birtokba vette a mostantól hivatalosan is használható attrakciókat, a játszótereket, a futókört, a sétányt. A fürdő főbejárata elé megépített modern szökőkút pedig a nyárias idő beköszöntésével szolgálja az érkezőket.

Az Alföld Slow Egyesület 2018-ban alakult. Tagtelepüléseinek sorába tartozik Nagykamarás is. Időről időre bemutatkoznak az együttműködésben érintettek. Ezúttal a dél-békési községről olvashatunk az egyesület közösségi oldalán.

December 18., hétfőtől a békéscsabai oltóponton – Dr. Réthy Pál Tagkórház belgyógyászati tömb földszint 505. – elérhető az új Spikevax (Moderna) XBB 1.5 COVID 19 ellenes védőoltás ami már az újabb mutációk ellen is védelmet nyújt – tájékoztatott a napokban a Békés Vármegyei Központi Kórház.

A Magyar Nemzet összeszedte, milyen fontos törvényeket fogadott el ebben az évben az Országgyűlés.

Továbbra is gyakoriak azok a csalások, amelyben a csalók olyan SMS-eket küldenek a gyanútlan embereknek, amelyekben a személyes adataik megadására kérik őket. A rendőrök most tippeket tettek közzé, hogy mik azok a jelek, amelyekre érdemes odafigyelni.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) a közelmúltban Facebook oldalán adott tájékoztatást a 2024-es területi jegyek árairól, illetve a 2023-ban forgalomban lévő horgászokmányok érvényességéről.

Vendégünk a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója, Seregi Zoltán volt, akivel egy dupla születésnapról, az idei bemutatókról, a magyar darabok jelentőségéről, a szentesi és a csabai színház együttműködéséről, de a következő év kihívásairól is beszélgettünk.

Egyáltalán nem telt eseménytelenül a 2023-as év Békés vármegyében, összegyűjtöttük hát, mely cikkeinkre kattintottak augusztusban a legtöbben a BEOL.hu hírportálon.

A karácsonyi időszakban az adományozás is fokozottan jelen van. Békés vármegye gazdái azonban korábban tettek jótékonysági felajánlást, még az aratás után mutatták ki szolidaritásukat a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban. Békésben idén a kritikus körülmények ellenére 260-an csaknem 50 tonna búzát adományoztak. Az ebből készült 32 tonna lisztet ünnepség keretében adták át.