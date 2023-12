Kigyulladt egy tanya melléképülete Kardoskúton karácsony éjjelén.

Ha a józan eszünket használjuk és szívünket megnyitva befogadjuk annak a végtelen szeretetét és békéjét, akinek születését ünnepeljük, sőt ezt a szeretetet és békét próbáljuk tükrözni, továbbadni egymásnak is, akkor „vesszük” és értelmezzük helyesen karácsony üzenetét – mondta a Békés Megyei Hírlapnak adott ünnepi interjújában dr.Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök.

Hétről hétre lelkes csapat gyűlik össze Öcsödön, hogy a hímzés csínját-bínját elsajátítsák. A Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület a Nemzeti Művelődési Intézet A Szakkör pályázatán nyert lehetőséget a foglalkozások megtartására fordította.

Ismét megtartották a City Angyal elnevezésű karitatív programot karácsonykor Békésen, amelynek keretében 12 helyi családnak juttattak el sültes tálat, illetve ajándékcsomagot szenteste napján.

A Körös-Maros Nemzeti Park tájaira még decemberben is folyamatosan érkeznek a téli madárvendégek. Csízek, süvöltők, réti pityerek színesítik az énekesmadarak táborát, de ragadozó és vízimadarak is szép számban jönnek hozzánk – adta hírül a napokban a nemzeti park.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának kihelyezett ünnepi közgyűlését tartották meg a napokban a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban – ismertette Szelezsán György, Elek polgármestere.

Orosháza hármas ikreiről híres város. Négy családban is triplázódott a boldogság, amikor Tóthéknál, Farkaséknál, Buraiéknál és Tompáéknál is megszületett a három baba. A legkisebbek 8 évesek: a Tompa családhoz 2015 őszén érkezett meg Hanna, Bogi és Niki. A három kislány élete alakulását időről időre nyomon követjük. Ünnepekkor még nem jártunk náluk, idén ez is megtörtént.

Vendégünk a Békéscsabai Református Egyházközség lelkésze, Marti Miklós volt, akit éppen 25 évvel ezelőtt szenteltek fel lelkipásztorrá. A lelkésszel az adventi időszakról, az egyházközség életéről, a csabai hitéletről, és egyházi pályafutásáról is beszélgettünk.

Súlyos egészségromlást okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 44 éves büntetlen előéletű békéscsabai, illetve egy 51 éves, szintén büntetlen előéletű okányi férfival szemben, akik megsértették a munkavédelmi foglalkozási szabályokat és a szabályszegéseikkel összefüggésben súlyosan megsérült egyik kollégájuk. A járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság mindkét férfit határozott időre tiltsa el az erdészeti jellegű tevékenységek végzésétől.

Idén decemberben is ünnepi fény varázsolja sejtelmessé Békéscsaba belvárosát, egyedi elemek is színesítik a díszkivilágítást.

A szakvezetőnek ez az első karácsonya, amelyet már magyar állampolgárként is megélhet.

A félelmetes jelenetet egy térfigyelő kamera is rögzítette. Autó csapódott egy babakocsit toló édesanyának (videó).

Egyáltalán nem telt eseménytelenül a 2023-as év Békés vármegyében, összegyűjtöttük hát, mely cikkeinkre kattintottak júniusban a legtöbben a BEOL.hu hírportálon.

Csattogtak a fényképezők, „füstöltek” a kamerák: a Beol.hu munkatársai minden fontos eseményen ott voltak. Nézze meg, melyek voltak júniusban a legnézettebb videók!

Hamarosan itt az új év, új hírekkel és új statisztikákkal. Az év zárásaként megnéztük a számokat, és mutatjuk az elmúlt év legolvasottabb sportcikkeit. Sorozatunk aktuális anyaga a februári cikkeket vette górcső alá.

Rendőrök látták meg karácsony éjszaka, hogy lángba borult egy tanya melléképülete Kardoskúton. A szél a parazsat a főépület felé fújta, a házban hatan voltak. A segítség időben érkezett, senkinek nem esett baja.