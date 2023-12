Mint kiemelte, a szerzők az egyetemes, a magyar cukrásztörténet után jutnak el Gyulára, hogy bemutassák az ősöket, a sütőket, mézeskalácsosokat, akik az elmúlt évszázadokban a vásárok, piacok elmaradhatatlan résztvevői voltak. Az 1840-től működő patinás Százéves (Reinhardt) Cukrászda történetét külön fejezetben dolgozza fel a könyv. Az album a Békés Vármegyei Levéltár, Wegroszta Gyula forrásai alapján, saját kutatásokkal kiegészítve részletesen foglalkozik a gyulai cukrásztörténelemmel, a Popp családtól a Lindenberger, a Berényi és a Nefelejcs (Sári) Cukrászdán át a második világháborún túl a Szikes és Borek Fagyizóig.

Napjaink édes vállalkozásait is bemutatva megtudhatjuk, hogy az itt élő polgárok a mai napig őrzik hagyományaikat, de ismerik az újdonságokat is. A 208 oldalas, több száz fotóval és dokumentummal illusztrált, régi recepteket is „felvillantó” könyvet Balogh Dorottya, Durkó Áron, Durkó Károly, Székely Árpád kutatta, írta és szerkesztette, Durkóné Illés Bernadett korrektúrázta, Rusznyák Csaba és Málik István fényképezte. Az archív fotók szerzői között ott találjuk Fái Izidor, Székely Aladár, Békés Gyula, Misley Ervin, Pölöskey Mihály és Béla Ottó nevét is. A Békés Vármegyei Levéltár, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár munkatársai és sok gyulai polgár is hozzájárult az elvégzett munka sikeréhez.

Az album igényes tipográfiája Polyák Editet és Polyák Istvánt dicséri, a szép kivitel a gyulai Dürer Nyomda munkája. Az album bemutatója, amelyben számos sztori és emlék elevenedik meg, december 5-én, kedden 17 órától lesz Gyulán, a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban.