Csapóné Hernádi Noémi kitért arra is, a sütés fő alapanyagát, a lisztet, a Magyarok Kenyere Alapítvány adományozta a gazdakörnek. A segítség kölcsönös, hiszen a Magyarok Kenyere programra a Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdaköre is búzát adományozott, hogy az abból készült liszt eljusson a rászorulókhoz Békésben is.

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere hangsúlyozta, a Mindenki Karácsonyán a mézeskalácsok mellett más finomságok is lesznek, a Kondorosi Csárda séfjei például lencsegulyást készítenek a rendezvénre, amit szétosztanak a megjelentek között, és az ünnepségen meggyújtják a negyedik adventi gyertyát is.