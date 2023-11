– Már tervezzük a jövő évi Madzagfalvi Véradást, és természetesen most sem számokban gondolkodunk. Minőségi kiszolgálását szeretnénk nyújtani a véradók számára, még kevesebb várakozási idővel, lehetőség szerint az idei esztendővel hasonló nagyságrendű ajándékkal – emelte ki Barta István Zoltán.

Tavaly a Madzagfalvi Véradás 426 résztvevővel Magyarország legnagyobb véradó eseménye volt, idén pedig 550-en jelentek meg a véradáson.

– Zajácz Tamás bőrműves iparművész már évek óta segíti azzal a kezdeményezést, hogy egy különleges alkotást ajánl fel fődíjként, amelyet kisorsolunk a résztvevők között – tette hozzá Barta István Zoltán. A bőrképben egyszerre jelenik meg a szív, a véradás és madzag, ami Békés, illetve az esemény egyik jelképe is.

Zajácz Tamás elmondta, dupla meglepetés érte Békésen.

– Évtizedekig nem tudtam arról, hogy Barta István Zoltán az alkotásaim egyik legfőbb gyűjtője az országban – fogalmazott az alkotó. – A másik meglepetés az volt, hogy milyen odaadással dolgozik a véradás megszervezésén. Ez nekem is gyenge pontom, mert a családban is volt, hogy szükség volt vérre. Tiszaújvárosban élek, és ott is támogatója vagyok ennek a nemes tevékenységnek. Örömmel teszem, és mindig örömmel is jövök Békésre, hiszen korábban rengeteget jártam a Csuta-féle művésztelepre, Csuta György nagyon jó barátom.

Egyébként a békési KÉSZ Sursum corda elismerésénél is Zajácz Tamás különleges alkotása a díj. – Ez a kapcsolat is a Csuta művésztelephez kapcsolódik, dr. Pálmai Tamás a KÉSZ tagján keresztül jött létre az együttműködés – fogalmazott.