A Városüzemeltetési Zrt. munkatársai a díszkivilágítást a megszokott, forgalmas utak, utcák villanyoszlopaira kihelyezték a belvárosban, Szentetornyán, Rákóczitelepen, Gyopároson.

S ha már a templomkertet emlegettük, ennek kapcsán azt is megtudtuk, hogy új fényfüzérekkel ezt a helyet is feldíszítik, világító sétányt alakítanak ki.

Lesz városi karácsonyfa a megszokott helyen, amit már keresnek. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. várja azoknak a jelentkezését, akik felajánlanák fenyőfájukat a város karácsonyfájának. A cég kivágja és elszállítja majd a rendezvénytérre. Akinek ezüstfenyő ágai vannak, azokat a város adventi koszorújához várják.

Apropó: óriás adventi koszorú!

Orosháza óriás adventi koszorúját idén is elkészíti az Oros-haza Baráti Kör. Felhívásuk megjelent, szavazni lehet: milyen legyen a 2023-as adventi koszorú színe?

„Számunkra fontosak a hagyományok, ezért most is ti dönthetitek el, milyen színekben pompázzon Orosháza hatalmas adventi koszorúja 2023-ban! A pompát és csillogást idén is az arany biztosítja, a kérdés az, melyik szín kerüljön mellé? A lehetséges színkombinációkra november 25-éig lehet szavazni. Amelyik színkombináció (arany-fehér, bézs-sötétkék, bordó-világoszöld) a legtöbb voksot kapja, azzal a színpárosítással találkozhattok majd az adventi várakozás alatt Orosháza főterén. A hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáit 2023-ban is meggyújtjuk. Azon az óriás városi adventi koszorún, amit immár 16. esztendeje építünk meg városunk lakóinak és az ide látogatóknak.”

Az alábbi helyszíneken lesznek a programok, a dekorációk: a színpad, az adventi koszorú az Árpád-kertben; a világító figurák, a betlehemi jászol a katolikus templomkertben; a város karácsonyfája, a kivilágított szánkó a főtéren.