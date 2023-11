Lassan visszatérnek a legelőkről az istállókba a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében élő szürkemarhák. Állattartótelepeinken megkezdődik a teleltetés, melyhez megfelelő mennyiségű és minőségű takarmány áll rendelkezésre – adta hírül a napokban a nemzeti park.

Ismertették, hogy a tavalyi aszályos esztendő után az idei év kicsit több csapadékot hozott ugyan, de a nyár végi, őszi esők elmaradása miatt a legelők őszi megújulása sajnos nem mindenütt következett be. Ráadásul a mezei pocok állománya is jelentősen felduzzadt, s ezek a rágcsálók jócskán fogyasztják a füvet, nagy károkat okoznak. A legelők tehát már nem mindenütt nyújtanak elegendő táplálékot a szürkemarháknak, ezért az utóbbi hetekben kiegészítő élelemre is szükség volt. Október végéhez közeledve pedig megkezdték a behajtást, illetve a nemzeti park különböző részterületeire tavasszal kiszállított szürkemarhák visszaszállítását az állattartótelepekre.

Montág-pusztai Állattartótelepük magyar szürke szarvasmarha állománya eléri a 650 egyedet. A belőlük kialakított gulyák a Kopáncsi-pusztán, a Montág-pusztán és a Maros-ártérben legeltek. Az egyévesnél fiatalabb üszőkből és tinókból álló növendék gulya (162 egyed) már az istállókban van. A Kopáncsi-pusztán elfogyott a legelő, így az ottani gulya most a Montág-pusztai Állattartótelep környékén legel. A Montág-pusztán két gulya legel, az egyik az északi és keleti oldalon, a másik a nyugati oldalon, az Oláh-tanyánál. Ezen a két területen még jók voltak a legelők. November 1-ig azonban innen is behajtották az állatokat. Legutoljára a Maros-ártérben legelő, másod- és harmadéves növendékekből álló gulyát szállítják be a telepre, ezekben a napokban.

Dévaványai telepükön idén is csaknem 1200 szürkemarha és 250 bivaly telel majd. A legeltetési szezon jól indult, a tavaszi esőknek köszönhetően szépek voltak a gyepek, így nemcsak a nyári, hanem a téli takarmány (széna) és az alomszalma is biztosított az állatok számára. Dévaványáról a Körös-ártérbe, a Kígyósi-pusztára és a Kis-Sárrétre is szállítottak állatokat, így ők az ottani gyepek természetvédelmi kezeléséről gondoskodtak. A szürkemarhák egy része már túl van az őszi, kötelező állatorvosi kezeléseken és bekerült az istállókba, de Biharugráról és a Körös-ártérből csak november első felében szállítják vissza a gulyákat.

A kardoskúti Sóstói Állattartótelep környékén még jó minőségűek a gyepek, ezért itt a szürkemarhákat még legeltetik. A távolabbi részterületekre szállított gulyák viszont bekerültek már az istállókba.

A szürkemarhák legeltetésének egyik fő helyszíne a Kígyósi-puszta, ahol idén csaknem ötszáz magyar szürke szarvasmarha gondoskodott mintegy 780 hektárnyi terület természetvédelmi kezeléséről. A növendék üszők, tinók és borjak három gulyában legeltek. Az állatokat a kardoskúti és a dévaványai állattartótelepeikről szállították ide tavasszal, október második felében pedig visszavitték őket téli szálláshelyükre.

Végül a Kis-Sárréten, szintén jelentős területen, 535 hektáron, csaknem 300 magyar szürke szarvasmarha töltötte a legeltetési szezont. Ők várhatóan november közepén kerülnek vissza a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság dévaványai állattartótelepére.