Korábban hírportálunk már írt arról, hogy a sokak által Vasemberként ismert Fazekas Feri évekkel ezelőtt megszelídült, megszabadították orvosi beavatkozással az arcát a vasak tömegétől. Akkor azt nyilatkozta, egész testén több mint 300 darab ilyen-olyan méretű piercing volt. Ám elszánta magát az orosházi növényszobrász a változtatásra, a fejéről 200 fémes dekorációt távolítottak el. Feri állítása szerint ez körülbelül 2 kilónyi fém volt.

Azóta sok év telt el, és nem kevesebb, inkább több látványosság van már a Vasember fején. Például két ördögi szarvacska. A pénteki Mokka műsorvezetője egészen közelről szemrevételezte a szarvakat, mondta is, ízlés dolga...

– Nem érzel semmit? Tök normálisan éled az életedet? Igyál már meg egy pohár vizet – hitetlenkedtek a kérdezői, ám Feri kivágta magát és közölte, sört iszik üvegből, semmi gondja a folyadékpótlással. Nagy derültséget váltott ki a stúdióban, majd arról mesélt, ez az extrém megjelenés az önkifejezés része.

– Nem akarok az emberekkel semmit megértetni. Én így, ebben az extrém világban érzem jól magamat. Ebben találtam meg önmagamat, ahogy a munkámban növényszobrászként. Nem vagyok hajlandó megváltozni. Két alkalommal vettem ki a testékszereimet, amikor a fiam született és az esküvőmön – nyilatkozta, majd a fiatalkori fényképei láttán Istenes László megjegyezte provokatívan, nagyon normálisan nézett ki akkoriban Feri...

– Most is tök normális vagyok – reagált nevetve az orosháziak Vasembere. Húsz éve kezdte gyarapítani a fémes látványosságokat testén Fazekas Ferenc, s hogy miként jutott el a tágításokig, meg az ördögi szarvakig, arról is beszélt.

– Tiszta tekintetű, őszinte, jó embert látok, így érzed jól magad, hát csináld! – biztatta a műsorvezető.

– Csinálom is – summázta Feri, majd arról mesélt, visszahelyezett arcába 54 acél ékszert, de ebből elég is. Az orvosi beavatkozásokkal történő nyelv ketté metszését fontolgatja. A szem tetoválásán is gondolkodik, még vacillál.

– Feri! Vigyázz magadra! – tanácsolták a műsorvezetők.

– Vigyáz rám az ördög – búcsúzott nevetve a vasember.

Aki a virágokat szereti... Fotó: Für Henrik

Kertszobrászként is ismerik

Fazekas Ferenc nemcsak egyedi megjelenésével, hanem lenyűgöző kertészeti alkotásaival is felhívja magára a figyelmet, amerre csak jár, vagy dolgozik. Kertszobrászként szerszámaival szinte életre kelti a zöldnövényeket, művészeti alkotássá válik kezei alatt egy tuja, bármelyik cserje.