A polgármester megjegyezte, hogy a koszorú mint mindig, most is nagyon szép lett. Hálás érte a város lakóinak a nevében is.

A polgármestertől megtudtuk, hogy az adventi koszorú elkészülésén túl felkerült a kandeláberekre és a fákra a karácsonyi díszvilágítás. Vasárnap pedig meggyullad az első adventi gyertya a Szabadság téren. Szintén vasárnap, még a 16 órai gyertyagyújtás előtt 15 órakor nyit a Mikulás sátor és érkezik a Mikulás.