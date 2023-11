Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, idén már második alkalommal támogatták belépőkkel a Vöröskereszt véradásszervező munkáját.

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, mind a Vöröskereszt, mind a vérellátó soha véget nem érő küzdelmet folytat, hogy mindig legyen elegendő vér.

– A szervező munkához igyekszünk széles körű támogatást nyújtani – tette hozzá. – Ennek egyik része, hogy megpróbáljuk az embereket véradásra ösztönözni, másrészt, hogy kifejezni hálánkat és köszönetünket azoknak, akik a vérüket adják.

A polgármester kitért arra, hogy a Vöröskereszt, illetve a vérellátó javaslatait és ötleteit meghallgatják, beépítik munkájukba. A Gyulai Várfürdő belépőkkel, a Gyulahús Kft. pedig különböző termékeivel támogatja évek óta a véradókat.

– Mindennek a gesztuson kívül anyagi értéke is van – fogalmazott, majd kitért arra, beszélgettek arról is, hogy milyen egyéb eszközökkel köszönhetnék meg a véradók áldozatos szolgálatait.

– Önkormányzatunk valamennyi cégénél és intézményénél a megyei kórház példáját követve bevezettük a jubileumi véradások utáni jutalmat, illetve véradás alkalmából egy egész munkanapot szabadnapként biztosítunk – emelte ki dr. Görgényi Ernő.

Emellett közösen levelet írtak a magánszféra legnagyobb munkáltatóinak, amelyben felhívták a figyelmet a kezdeményezésre, és kérték, hogy lehetőség szerint kövessék azt. Az Erkel Hotel már válaszolt is erre, és a szállodában is hasonló gyakorlatot vezettek be, mint az önkormányzatnál.

Tövisháti Zsolt elmondta, nagyon fontos számukra a fejajánlás, s – mint hozzátette – területükön a Gyulai Várfürdő az egyik legnagyobb támogatójuk.

– Éves szinten háromezer véradót kell elérnünk, és a toborzásban óriási segítséget jelentenek a belépők – fogalmazott a területi vezető.

Mint megírtuk, márciusban Kun Miklós kétezer belépőt adott át a Vöröskereszt területi vezetőjének hasonló célból.