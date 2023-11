– A dal, amin dolgozunk, felkérésre készült, nagyon szép koncepció áll mögötte. Ennél többet egyelőre nem árulhatok el, de ígérem, hogy mindenki hallani fog róla. Ezzel párhuzamosan zajlanak a munkálatok egy akusztikus anyagon is; az eddigi dalainkat értelmezzük újra, adjuk elő más köntösben. A fő motivációt A Dal műsor második fordulója adta, akkor minket is meglepett, milyen jól működött a versenyszámunk akusztikusan. És ha a nyomás, amit saját magunkra helyezünk, nem lenne elég, még a harmadik lemez koncepciójának, hangzásvilágának összeállítása is zajlik, több dal vázlata már készen várja a kidolgozási fázist – részletezte Halász Illés Árpád. A dobos hozzátette, A Dal óta számos megtiszteltetés érte őket, júliusban játszhattak a világhírű Amon Amarth és Behemoth zenekarok társaságában a Barba Negrában, aztán felléphettek a székesfehérvári FEZEN fesztiválon, valamint október 21-én a Mirror és a Live Life Hard nevű magyar zenekarok társaságában Budapesten is, népes közönség előtt.

– Az októberi koncert különösen fontos volt számunkra, az eddigi legnagyszabásúbb műsorunkkal rukkoltunk elő, amihez különleges fényshowt és vetítést is terveztünk. Boldogan mondhatom, igazán nagysikerű koncert kerekedett. Idén még egyszer fellépünk ezzel a kibővített produkcióval, mégpedig december 22-én a Barba Negrában, ahová nagy szeretettel várunk mindenkit. Aztán januárban lesznek még koncertjeink vidéken is – sorolta Halász Illés Árpád. Kiemelte, még a nyáron bemutatták új gitárosukat, Süle Tamást, aki a már meglévő Slowmesh zenekara mellett a From The Sky-ban is vállalta a muzsikálást.

– Tamás már az első és a második lemezen is pótolhatatlan munkát végzett, de hivatalosan most lett tag. Mondhatom, kiváló energiákat hozott a zenekarba, a már eddig is jól működő kémiánk új szintre lépett, nagyon izgatottan tekintünk mindannyian a jövőbe – fűzte hozzá a dobos.