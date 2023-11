Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta, most bírálják el a kérelmeket, csaknem tíz mázsa jut egy-egy háztartásba azoknak, akiknek alanyi jogon jár a barnakőszén. Emellett többen kaphatnak méltányossági alapon is tüzelőt. A polgármester hozzáfűzte, várhatóan már november végén kiosztják a szenet, aki nem tudja megoldani, annak a kiszállítást is vállalja az önkormányzat.