A sok-sok pozitív visszajelzés miatt 2023-ban is elindul a Hagyj el egy mikuláscsomagot! akció. Az esemény lényege, hogy december 6-án szebbé tegyük valaki napját, mosolyt csaljunk valaki arcára. És mindezt hogy tehetjük meg? Hagyj el egy mikuláscsomagot, játékot, vagy esetleg egy könyvet…..

Készíts egy csomagot és hagyd el a parkban egy padon, buszon, vagy vonaton, orvosi váróban, vagy a hivatali folyosó ablakpárkányán, az oviban, a suliban, a bolt mellett, a játszótéren – bárhol, ahol sokszor megfordulsz, ahol sok ember jár és ahol megtalálhatják – olvasható a már nemzetközivé kiterjedt akció közösségi oldalán.

Én egy elhagyott mikuláscsomag vagyok! – a játszótéri hinta, mint helyszín, jó ötlet.

A csomagra írj egy rövid üzenetet, például: „Én egy elhagyott csomag vagyok. Azért hagytak el, hogy szebbé tegyem a napodat. Vigyél haza!” A megtalált csomagról tölts fel egy képet a Hagyj el egy mikuláscsomagot 2023 Facebook eseményhez. „Szeretném nyomon követni, hány emberhez ért el a felhívásom, ezért amennyiben csomagot hagytál el, kérlek tölts fel egy képet a Facebook eseményhez. A bejegyzésedben tüntesd fel a település nevét, ahol a csomagot elhagytad és az elhagyott csomagok számát is. Itt a lehetőség, hogy te is mosolyt csalj egy ismeretlen arcára. December 6-án hagyj el egy mikuláscsomagot, hogy szebbé tedd egy másik ember napját” – írja felhívásában az ötletgazda.

S mivel az elmúlt években több csoportot és eseményt is létrehoztak az ország számos településén ebben a témában mások is, arra kér mindenkit Ancsin Alex, ha idén készítenek külön eseményt, mindenképpen hívják fel a csatlakozók figyelmét az országos akcióra, továbbá kérjék meg a csatlakozókat, hogy a központi eseménynél is jelezzék részvételüket az akcióban.

Csaljunk mosolyt az arcokra!

Érdeklődésünkre Alex elárulta: 2018 óta közel 25000 mikuláscsomagot hagytak el az eseményhez csatlakozók. Tavaly több, mint 400 településről érkezett visszajelzés az eseményre. Az elmúlt években csatlakoztak Angliából, Németországból, Ausztriából, Romániából, Szerbiából, valamint Szlovákiából is (többnyire magyarok által lakott területekről). A cél idén is, mint minden évben, hogy minél több meglepetést szerezzenek egymásnak az emberek és minel több mosolyt csaljanak az arcokra december 6-án.