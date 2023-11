Az orosházi kórház kapcsán a közösségi oldalakon számos bejegyzés jelent meg az elmúlt napokban, az egészségügyi intézet jövőjéért aggódnak sokan: számtalan meg nem erősített információ napvilágot látott a településen.

Dávid Zoltán polgármester pénteken Facebook oldalán tette közzé friss információit.

,,Azzal a feladattal bíztam meg Molnár Béla alpolgármestert, hogy tárgyaljon Jenei Zoltán országos kórház-főigazgatóval és tájékozódjon az orosházi kórház jelenlegi helyzetét és jövőbeni vezetését illetően. Pontosan tudom, hogy a kórházzal kapcsolatos döntésekben az Országos Főigazgatóság az illetékes, nem az orosházi önkormányzat. Mégis mint minden orosházinak, nekem is rendkívül fontos a helyi gyógyító intézmény. Ezért is támogatta anyagilag az önkormányzat – egyedüliként az ellátási körzethez tartozó települések közül – évről évre a kórházat és ezért indítottuk el az ösztöndíjprogramot is. Az Országos Főigazgatóságot azért kerestük meg, hogy tájékozódjunk a kórházzal kapcsolatos terveikről. Ez megtörtént. Molnár Béla meghívására Jenei Zoltán hamarosan Orosházára érkezik és személyesen ismerteti az orosházi kórház jövőjével kapcsolatos elképzeléseket” – írta a város polgármestere.