Hétfőn délután Kiszely Andrásnak, a Békéscsabai Szlovák Önkormányzat elnökének eladásában, bemutatójában a Tranosciushoz hozzárendelték az igazi csabai ételeket.

Kiszely András hangsúlyozta, az énekeskönyvből merítettek erőt a csabaiak a város folyamatos fejlődése során, és az evangélikus énekeskönyv mindig kéznél volt örömben, bánatban. Temetéskor, virrasztáskor a szírát kínálták, ami többhetes gomolya. Karácsony szenteste a mézbe mártott fokhagyma az ünnepi asztal nélkülözhetetlen ételének számított. A csöröge is kapcsolódik a hagyományos szlovák ételekhez, illetve egyes helyeken, részben, az imádságokhoz is. Miként a reggel fogyasztott kiszelyleves, ami nem a hagyományos disznótoros éteknek, hanem egy „könnyű” savanyúlevesnek számított.

– A szlovákok mindig is szerették a hasukat, és Békéscsaba gasztronómiáját is meghatározó ételeket készítettek a haluskától a szármáig, vagyis a töltött káposztáig – ecsetelte Kiszely András. Hozzátette, ez már a harmadik rendezvény ebben a programsorozatban. Kezdődött a Ki a csabai szlovák? programmal, folytatódott ifjabb Knyihár Mihállyal, hogy mennyire szlovák a kolbász, és most a Tranoscius énekeinek gasztronómiai vonatkozásait vesézték ki.