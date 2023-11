Megválasztották Komjáti Lenkét a társadalmi kapcsolatok bizottsága nem képviselő tagjának, aki esküt is tett az ülés előtt. Támogatta a testület a Schola Humanitatis Alapítvány 2023/2024. évi programját; döntöttek a munkásszálló üzemeltetéséről is.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának a rendeletmódosításánál hosszasan vitáztak. A széksértés beépítése az orosháziak szabályzatába, az ellenzék szerint példátlan szankcionálást jelent, a célja, hogy elhallgattassák a véleményt formálókat. Fetser János szájkosár-rendeletnek nevezte hozzászólásában.

Dávid Zoltán polgármester azzal érvelt, a testülethez nem méltó megnyilvánulásokra volt számos példa az utóbbi időben. Érdemi munkát ilyen hangulatban nem lehetett végezni. Ez a rendeletmódosítás segíti az ülés levezetőjét a szabályok betartatásában.

Dávid Zoltán és Komjáti Lenke

– Tartózkodnia kell mindenkinek a méltatlan viselkedéstől, a bekiabálásoktól – fűzte hozzá a városvezető. Azt is hozzátette, az ellenzéki észrevételeket is figyelembe vették, például a hozzászólóknak az eddigi 5+2 perc mellé most újabb 1 perc jár a módosítás után.

– A széksértés intézményének van történelmi múltja. Bizonyos politikai habitust igyekszik kordában tartani – ezt már dr. Burai Mihály jegyző tette hozzá. – Az a célja, hogy a szemben álló politikai felek tárgyalását keretek között tartsa, szabályosan, jó mederben tartott ülésen érdemi munka lehessen – összegezte a jegyző a rendeletmódosítás lényegét. Hangsúlyozta: nem a szankcionálás, hanem a politikai vitakultúra kiérlelése a szándék.

Egyetértés volt: a rendeletet elküldik a kormányhivatalhoz.