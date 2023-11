A Magyar Vöröskereszt Orosháza Területi Szervezete közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ünnepségen Kardoskút településről Hopka Ernő László 110-szeres és Békéssámson településről Hajduk János 100-szoros véradó vett részt. Ha személyes jelenléttel nem is tudott jelen lenni, de Orosháza térségéből még Nagy Imre Lőrinc 100-szoros és Séllei András szintén 100-szoros véradóknak is járt a köszönet.