A csabai mester hét tanulója is brillírozott a Kós Kupán

Hét tanulója indult és szerepelt sikerrel Kertai Emőke ezüstkoszorús kozmetikus mesternek a XXIV. Kós Károly Kupán. A kozmetikus- és fodrásztanulóknak hirdetett versenyre a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is ajánlott fel díjakat, amelyet többek között Kertai Emőke tanítványai is kaptak. Várdai Kitti Laura az első, Vincze Zsanna a második, Szász Lilla a harmadik, Kajári Kitti az ötödik, Kovács Veronika a hetedik, Gyányi Fanni a nyolcadik és Nagy Petra a tizedik helyen végzett alkalmi smink kategóriában. Kertai Emőke ezüstkoszorús kozmetikus mester elmondta, a rózsabál címmel kellett alkotni, ebbe mindenki azt lát bele, amit szeretne. Két hónapjuk volt felkészülni, ez az idő sok is, kevés is.

Összeütközött két autó Békéscsabán

Baleset történt Békéscsabán, a Bartók Béla út a Tulipán utca kereszteződésében csütörtökön este, amikor összeütközött két gépkocsi. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A helyi információk szerint az ütközésben ketten sérültek meg könnyebben.

Felújították a Kazinczy-lakótelepi sportpálya kerítését

Felújították a Kazinczy-lakótelepen a sportpálya kerítését a helyiek kérésére – ismertette a napokban Gregor László önkormányzati képviselő. Mint fogalmazott, ennek köszönhetően a sportolni vágyók kényelmesebben használhatják majd a létesítményt, és reményei szerint egyre többen is hazsnálják majd azt sportolásra és kikapcsolódásra.

Béla Vali festményhagyatékából nyílt kiállítás Csabán

Béla Vali békéscsabai újságíró festményhagyatékából nyílt kiállítás csütörtökön Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtár első emeletén. Úgy emlékeztek a megjelentek az idén januárban elhunyt Béla Valira, mint akit egész pályafutása során a kisemberek problémája foglalkoztatott, hiszen az ő igazságukat kereste. Olykor napokig vagy hetekig, bulldog módjára talpalt, hogy a dolgok végére járjon. Ha érdekes témát talált, képes volt a börtönbe is elmenni egy-egy izgalmas interjúért. Ugyanakkor a csütörtöki megemlékezés egy rendhagyó kiállítás-megnyitóval is párosult. Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója elmondta, Béla Vali fogékony volt a kulturális, művészeti értékek iránt is. Ezért kezdett festményeket vásárolni. Vali halála után mindez a hagyaték rámaradt fiára, Zsoltra és lányára, Dianára, aki úgy döntöttek, kiállítják ezeket az alkotásokat a köz javára.

Fiatalok élesztettek újra egy férfit Békéscsabán

Középiskolás diákok segítettek annak az idős férfinak az újraélesztésében, aki a napokban lett rosszul Békéscsabán, az Angyalos-kútnál. Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs megerősítette: valóban diákok végezték a mellkaskompressziót a mentőegységek helyszínre érkezésekor. A mentésirányítás instrukcióinak megfelelően, kihangosított telefon mellett jó minőségű kompressziókat végeztek a mentők helyszínre érkezéséig. Egy szemtanú úgy fogalmazott: az idős embert 5-7 fős középiskoláskorú fiatal fogta közre. Hátára fordították, telefonáltak. Addigra hozzájuk értem, és megnyugvással tapasztaltam, hogy telefonon érkezett instrukciókkal mellkasi pumpálást végeznek. A további szakszerű beavatkozást a perceken belül megérkezett szakemberek folytatták. Mint kiemelte, közlésre méltónak javasolja az ifjúság becsületbeli reakcióját.

Testvérvárosi jubileumát ünnepelte Békéscsaba és Túrócszentmárton

Tíz éve annak, hogy Túrócszentmárton és Békéscsaba okiratban deklarálta szoros együttműködését. A testvérvárosi kapcsolat jubileumát november 10 és 13. között ünnepelték meg a helyi delegációk Szlovákiában a Szent Márton-napi rendezvény keretében. Az elmúlt tíz évben számos kulturális-, sport-, művészeti rendezvény kapcsán találkoztak egymással Túrócszentmárton és Békéscsaba lakói. A két város kitüntetettjei számára minden évben méltó ünnepségen adják át a díszpolgári, a városért, az önkéntességért, valamint a polgármester elismerése díjakat. Idén Békés vármegye székhelye képviseletében dr. Bacsa Vendel jegyző köszöntötte Szlovákiában az egybegyűlteket.