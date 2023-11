Az önkormányzat pályázati eljárást folytatott le, hogy kiválasszák, melyik cég végezze 2024-től öt éven át a szolgáltatást a városban. Egyetlen ajánlat érkezett, a Volánbusz Zrt.-től, ez viszont több mint 1 milliárd forintos támogatási igényről szólt. Mivel ezt az összeget a városi közgyűlés ülésén sokallották a korábbi évek támogatásaihoz képest, eredménytelennek nyilvánították az eljárást.

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a Volánbusz Zrt. 22-23 járművel végzi a szolgáltatást Békéscsabán, azok éves szinten mintegy 1 millió kilométert futnak, és az utasok száma nőtt az elmúlt időszakban. Az önkormányzat a mostani évre 300-350 millió forintot fizet támogatásként a volántársaságnak, ehhez képest találták magasnak az 1 milliárd forintos ajánlatot, és ezért nyilvánították eredménytelennek a lefolytatott pályázati eljárást.

Ahogy a városi közgyűlés előtt, úgy a sajtótájékoztatón is beszélt arról a városvezető, hogy a legközelebbi ülésre készítenek egy anyagot. Ez arról szól, hogy kijelölik, melyik szolgáltató lássa el a menetrend szerinti autóbusz-közlekedési feladatot jövő évtől Békéscsabán. Úgy véli, erre képes lehet a Volánbusz Zrt., hiszen rendelkezik a szükséges infrastruktúrával, háttérrel. Bár két éve és korábban is hoztak ilyen döntéseket, azt mondta, erre most szintén van lehetőség jogszabály szerint.

A Volánbusz Zrt.-nél ismertették, miszerint a cég az eljárás során a pályázati dokumentáció és a nyertes szolgáltatóval kötendő közszolgáltatási szerződés tervezetének előírásai alapján, a jelen gazdasági környezetben ismert tervezési feltételek, illetve a szolgáltatási időszakban felmerülő, lehetséges szolgáltatói kockázatok figyelembe vételével alakította ki és nyújtotta be ajánlatát.

Mint fogalmaztak, a volántársaság és Békéscsaba között a több éves együttműködés során zökkenőmentes szolgáltatói-megrendelői viszony alakult ki. Hangsúlyozták, hogy a Volánbusz Zrt. alkalmas a szolgáltatás végzésére, így amennyiben az önkormányzat szükséghelyzeti intézkedésként a céget bízza meg a feladat ellátásával, a volántársaság rendelkezésre áll.